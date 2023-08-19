Milli imkanlarla cihaz geliştirildi: Boru hatlarına içten kontrol

Türkiye alternatif enerji kaynaklarının yanında bu alandaki teknoloji yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Karada ve denizde devam eden petrol veya doğal gaz arama faaliyetlerinden elde edilen ürünün kısa sürede ekonomiye kazandırılması, kusursuz ve sorunsuz bir şekilde halka sunulması için yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılıyor.

ANLIK HASAR TESPİTİ

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) doğal gaz ve petrol boru hatlarında, iç ve dış korozyon, çatlama, imalat kusurları gibi faktörlerden kaynaklanan hasarların tespit edilmesi ve yüksek basınçla doğal gaz boru hatlarının içten fiziki muayenesinin yapılması için yerli ve milli imkânlarla sensör cihazları geliştiriyor.

CİHAZ AKIŞLA BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Boru Hattı Muayene Cihazı ismi verilen cihaz boru hattındaki akışla birlikte hareket ederek boru hattında kurutma, temizlik ve muayene ölçümleri gibi çeşitli görevleri yerine getiriyor. MFL (Manyetik Kaçak Akı), CLP (Kaliper) ve IMU (Ataletsel Ölçüm Birimi) sensörlerini içeren cihaz ile toplanan veriler raporlama yazılımıyla işlenerek boru hattının yapısından meydana gelen hasarları tespit ediyor. Tespit edilen hata konumlarının coğrafi koordinatları ile boru hattının haritası çıkarılıyor.

Kesintisiz iletim sağlanıyor

Söz konusu Ar-Ge yatırımları ile kaynakların kesintisiz iletimi sağlanıyor. Böylece en üst seviye performans ve verime ulaşılması planlanıyor. TENMAK kısa süre içerisinde cihazı tüm boru hatlarında kullanmayı planlıyor.







