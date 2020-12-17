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Ekonomi Milli lezzetimiz kokorece ithal bağırsak darbesi Hem piyasa hem de fiyatlar suni
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli lezzetimiz kokorece ’ithal bağırsak’ darbesi: Hem piyasa hem de fiyatlar suni

Türkiye’de son yılların gözde yiyeceklerinden birisi olan kokorecin başkenti Balıkesir’de üreticiler sektöre vurulan ithal bağırsak darbesinden şikayetçi. Üretici Aslanboğa, kokoreçte bakanlık tarafından belirlenen bir standart olmadığını ve bu nedenle yurt dışından getirilen ithal bağırsak ile hem piyasanın hem de fiyatların suni olarak arttırıldığını söyledi. Aslanboğa, piyasadaki kokorecin yüzde 60 oranında ithal bağırsak ile oluştuğuna vurgu yaparken vatandaşları da bildikleri marka ve mekanlardan yemesi konusunda uyardı.

Haber Merkezi İHA
Şef Erdal Aslanboğa.
Şef Erdal Aslanboğa.

Kokorecin başkenti Balıkesir’de üreticiler ithal bağırsağın sektörde fiyat artışına neden olduğunu söyledi. Türkiye’nin dört bir yanına Balıkesir kuzusundan elde ettiği kokoreci gönderen Aslanboğa Kokoreç işletmesinin sahibi Şef Erdal Aslanboğa, pandemi döneminde kokorece vatandaşın ilgisinin arttığını söyledi.

  • Aslanboğa, "Pandemi döneminde vatandaşın ilgisi kokorece yoğun oldu. Geçen seneye ve işletmelerin kapanmadığı önceki döneme göre satışlar daha fazla. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için insanlar sakatata ve kokorece daha fazla yöneldi. Doğal bir yiyecek ve vitamin deposu olduğu için de tercih ediliyor" dedi.

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Yasal olarak standart yok

Balıkesir’de yalnızca 2 firmanın yerli üretim yaptığını söyleyen Erdal Aslanboğa, yurt dışından gelen bağırsakların yerli ürünlerle karıştırılarak yapılan kokoreçlerin vatandaşa ulaştırıldığını söyledi.

  • Aslanboğa, "İç piyasada kokoreçe talep çok. Bu nedenle yurt dışından ithal bağırsak getirtiliyor. ithal bağırsak kokoreçin lezzetini yok ediyor. Çünkü bağırsak bakteri üretir. Bunun günlük işlenmesi gerekir. Ayrıca ithal bağırsağı sektöre sokarak fiyatları da arttırıyorlar. Türkiye’de kokoreç için en iyi ürün Balıkesir’de kuzudan elde ediliyor. Artık neredeyse her firma Balıkesir adını kullanıyor. Bağırsağın mutlaka bakanlık onaylı tesislerde ve üretim noktalarında temin etmek gerekiyor. Kokoreçte şu an bir standart olmadığı için ithal bağırsak, dana bağırsağı kullanılıyor. Et gibi sucuk gibi değil. Sucukta kanatlı eti yada farklı şeyler kullanılmaz. Böyle bir standart yok kokoreçte. Buna kanuni bir engel yok çünkü standart yok. Yasada bir açıklık var. Piyasada şu an yüzde 60-70 oranında ithal kokoreç var" diye konuştu.

Kuzu kokoreç diyerek dana bağırsağı kullanılıyor
FOTOĞRAF 15
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Kiminin vazgeçemediği, kiminin ise ön yargılı olduğu lezzet kokoreç, İzmirliler tarafından seviliyor.
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En çok yenen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, farklı şehirlerde farklı şekilde yapılıyor.
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İzmir'de ise domates ve bibersiz, sadece baharat atılarak tüketiliyor.
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Ancak lezzet açısından süt kuzusundan elde edilen bağırsağın kullanımı tercih ediliyor.
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Kokorecin iç kısmı bumbardan, dış kısmı ince bağırsaktan yapılıyor.
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Uzunca bir şişe bumbarlar geçiriliyor ardından ince bağırsaklar şişin etrafına defalarca dolanıyor.
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İçine ayrıca ince yağ tabakaları yerleştirilip pişirildikten sonra çeşitli şekillerde servis edilebiliyor.
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Kokorecin faydalarından bahseden Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, tüketimi hakkında şu bilgileri verdi: Sağlıklı beslenebilmek için yeteri miktarda tüketmek gerekir. Haftada 1 kez tüketilmesi önerilir. Kalp damar rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor kontrolünde yemesi gerekir. Özellikle küçük yaş grubu çocukların tüketmemesi önerilir. Bunları pişmiş tüketmemiz lazım. Az pişmiş ve çiğ tüketilmemeli. Özellikle pandemi döneminde. Çünkü olası bir bulaşıda koronavirüsün 72 derece üstü sıcaklıkta inaktif hale geldiğini biliyoruz. Bu nedenle 72 derece üstü sıcaklıkta pişirip tüketmek gerekiyor. Ayrıca sakatatı aldığımız gibi tüketmemiz gerekiyor. Çok fazla bekletmememeyiz. Kellepaça, işkembe ve kokoreç gibi ürünlerin temizliği daha zor işlemlerden geçer. Bunların temizliğine dikkat etmek gerekir. Tanıdığımız bildiğimiz yerden tüketmemiz gerekir.
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En fazla tercih edilen süt kuzu kokorecin daha pahalı olduğunu belirten Uğur, kimilerinin dana kokoreci kuzu kokoreç diyerek satabildiğini de ifade etti.
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İzmir Çamdibi'nde tanınmış işletmelerinden birinin yöneticisi evli ve 2 çocuk Hasan Fidan (50), İzmir kokorecin sade olduğunu, baharatla sunulduğunu belirterek, Her işte olduğu gibi bu sektörde de hile var. İnce bağırsaktan, bumbardan çalınıyor. Bunun yerine içine daha fazla yağ konuluyor. Yağ oranı yükseltiliyor dedi.
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Kokoreç ustası evli 2 çocuk babası Tarık Yağmur (48), Ege Bölgesi'nde kokoreç genelde İzmir'de yenir. Dana kokoreç daha ucuz olur. Kokoreç yiyecekseniz tavsiyem kuzu olur. Dana kokoreci genelde kuzu diye satıyorlar. Üstüne kuzu bağırsağı tek şerit sarıp kuzu görünümü veriyorlar diye konuştu.
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Kokoreç yemeye gelenlerden Muhammed Hakan Kendirli (23), Manisalıyım ben. İlk kez yedim. Açıkçası beğendim, güzelmiş dedi.
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Volkan Bulut (22) da, Seviyorum. Haftada 1-2 geliyorum yemeğe. İzmir kokoreci seviyorum. İstanbul kokorecin içine domates biber konuyor. İzmir sade daha güzel doya doya yiyoruz diye konuştu.
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Müşterilerden Yakup Kılıç (38) ise, Tavsiye üzerine geldim, yedim. Çok beğendim. Ben İstanbul'da 20 yıl kaldım. İstanbul'da domates ve biber de konuluyor. O tada daha çok aşinayım ama bunu da sevdim dedi.
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Kuzu kokoreç diyerek dana bağırsağı kullanılıyor
İzmirli vatandaşların sevdiği sokak lezzetlerinden kokoreci daha uygun maliyete yapmak isteyen bazı işletmelerin, kuzu kokoreç diyerek daha ucuz olan dana bağırsağı kullandığı öğrenildi. Ayrıca bazı işletmecilerin yine maliyeti düşürmek için ürünün içine konan bumbar ve ince bağırsaktan çalıp daha fazla yağ koyarak sattıkları belirtildi.

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