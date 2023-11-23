Milli Muharip Uçağı KAAN'ın ilk uçuş tarihi belli oldu

Milli Muharip Uçak KAAN
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bugün Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşeceği belirtilerek Eurofighter tedarikine ilişkin son durum ve sosyal medyada yer alan “İkinci el Eurofighter alınacağına” iddiasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Soru üzerine kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını süreci takip ettiklerini belirtti.
İlgilendiğimiz tek uçak Eurofighter
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de ifade ettiği gibi, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter uçağının da incelendiğini aktaran kaynaklar, şunları kaydetti:
KAAN İlk uçuşunu 27 Aralık'ta yapacak
Kaynaklar, Milli Muharip Uçağı KAAN'a yönelik de bilgi vererek, "KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'ten itibaren de KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.