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Ekonomi

Milli Muharip Uçağı KAAN'ın ilk uçuş tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Almanya'dan alınması planlanan Eurofighter hakkında açıklama yaptı. Tedarikte İngiltere'nin devreye girdiği belirtilerek, ilk etapta 20 adet Eurofighter alınacağı ifade edildi. Öte yandan kaynaklar, Milli Muharip Uçağı KAAN'a yönelik de bilgi vererek, ilk uçuş tarihini duyurdu.

12:33 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:39 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Muharip Uçak KAAN

Milli Muharip Uçak KAAN

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bugün Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşeceği belirtilerek Eurofighter tedarikine ilişkin son durum ve sosyal medyada yer alan “İkinci el Eurofighter alınacağına” iddiasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Soru üzerine kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını süreci takip ettiklerini belirtti.

İlgilendiğimiz tek uçak Eurofighter

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de ifade ettiği gibi, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter uçağının da incelendiğini aktaran kaynaklar, şunları kaydetti:

"F16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Eurofighter tedariki konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya’nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu."

KAAN İlk uçuşunu 27 Aralık'ta yapacak

Kaynaklar, Milli Muharip Uçağı KAAN'a yönelik de bilgi vererek, "KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'ten itibaren de KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.

#MSB
#KAAN
#Eurofighter
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