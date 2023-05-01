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Ekonomi

Milli Muharip Uçağın hedefi belli oldu

Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’da bulunan tesislerinde bugün gündem MMU oldu. “İstikbal’ İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’nda Milli Muharip Uçak'ın hedefinin gerçekleştirilecek olan yer testlerinin ardından gökyüzü olduğuna vurgu yapıldı.

15:15 . 1/05/2023 Pazartesi
IHA
Milli Muharrip Uçak

Milli Muharrip Uçak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen ‘Bugün “İstikbal’ İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’na katıldı. Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili açıklamalarda bulunan Demir, MMU’nun hedefinin gerçekleştirilecek olan yer testlerinin ardından gökyüzü olduğunu açıkladı.
“Türkiye ürünleri dikkat çeken bir ülke oldu”
Türkiye Havacılık sektörü için özel ve çok iddialı projelerin görücüye çıktığı bir gün olduğunu dile getiren Demir, “Buradaki heyecanı görüyoruz. Bir taraftan İstanbul’da TEKNOFEST heyecanını yaşarken burada da yine havacılık anlamında dört ürünümüzün lansmanını görmüş oluyoruz. Havacılıkta artık Türkiye, dünyada sözü geçen, söz edilen ve ürünleri dikkat çeken bir ülke oldu. İlk büyük farkımızı SİHA’larla oluşturduk. Şimdi insanlı uçaklarda da, daha sonra da insanlı-insansız uçak karmasının yaptığı görevlerle de oluşturmuş olacağız. Ülkemiz için aslında yıllardır özlemini çektiğimiz ‘Göklere hakim olmak’ konusundaki o hayallerimizin gerçekleştiği ve birden fazla platformda çeşitli ortamlarda gerçekleştirdiği döneme gelmiş bulunduk” ifadelerini kullandı
“Sıradaki hamlemiz yer koşulları ve testleri sonrası uçuş”
MMU özelinde açıklamalarda bulunan Demir konuşmasına şöyle devam etti: “Sıradaki hamlemiz yer koşulları ve testleri sonrası uçuş. Uçuşu da mümkün olduğu kadar emniyetli şekilde yapmak için hazırlıklar bütün gücüyle devam edecek. Tabii çok ileri bir sistem, ileri sistemlerin entegrasyonu var; bunların hemen hemen hepsi de yerli. Önemli bir kısmı da ilk defa yapılıyor. O yüzden hepsini uçuşa emniyetli şekilde sahaya vermek istiyoruz.” Ortaya çıkan ürünlerde emeği olan inşalara teşekkür eden Demir, “Bu coşku hepimizin. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Aslında bir fiil çalışan her ferdimiz her arkadaşımız bu konuda büyük bir özverili çalıştılar. Tabi onlara bu motivasyonu veren de milletimizin beklentisi. Milletimizin beklentisi yükseldi, onlar bu yaptıkları ürünlerle milletimizin ne kadar gurur duyacağını bilmeleri kendilerine güç oldu. Bu enerjiyle çalıştılar ve çalışmaya devam edecekler” diye konuştu.

Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır

Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü ve önemli kilometre taşlarını geride bırakan milli projeleri için görkemli bir tanıtım gerçekleştirilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin Kahramankazan'daki yerleşkesinde yarın Türk havacılık sanayisi açısından tarihi bir güne imza atılacak. Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla kamuoyu önüne çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törende Cumhuriyetin 100. ve Türk Havacılık Uzay Sanayiinin kuruluşunun 50. yılında hayata geçirilen özgün havacılık ürünleri Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 tanıtılacak. Söz konusu projelerde son dönemde önemli kilometre taşları geride bırakıldı. Türkiye'nin en büyük teknoloji projesi Milli Muharip Uçak, motor çalıştırarak hangardan çıktı. Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. "Hayalet uçak" benzetmesi yapılan ve taksi çalışmalarına başlayan insansız savaş uçağı ANKA-3 ise yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirecek. "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla söz konusu platformlar ilk kez birlikte sergilenecek.


#MMU
#Milli Muharrip Uçak
#gökyüzü
41 dakika önce
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