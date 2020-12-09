Milli Muharip Uçak 2023'te hangardan çıkacak

Türkiye'ye çağ atlatacak milli savaş uçağı geliyor

Geliştirilen çok sayıda silah ve araçla savunmada dünyanın sayılı ülkeleri arasına giren Türkiye, alanında tarihinin en büyük projesi için kolları sıvadı. ABD, Rusya ve Çin'den sonra listeye Türkiye'yi de ekletecek dev proje ile savunmada da adeta çağ atlanacak. Savunmadaki Türkler programıın bu haftaki konuğu Milli savaş uçağı. Diğer bir adıyla: Milli Muharip Uçak TF-X..

