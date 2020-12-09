Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Milli Muharip Uçak 2023te hangardan çıkacak
SAVUNMA SANAYİ

Milli Muharip Uçak 2023'te hangardan çıkacak

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacağını ve 2029 yılında göreve başlayacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Muharip Uçak
Milli Muharip Uçak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacağını söyledi.

Telefon bağlantısıyla TRT Radyo 1’de yayımlanan, "Yerli ve Milli" programına katılan Kotil, TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI 3 YIL SÜRECEK

Kotil, MMU’nun 18 Mart 2023’te hangardan çıkacağını ifade ederken, 2025’te teslim edilmesi planlanan MMU için, sertifikasyon çalışmalarının 3 yıl kadar süreceğini ifade etti.

  • MMU’nun göreve başlayacağı tarih olarak 2029 yılını işaret eden Prof. Dr. Temel Kotil, proje tamamlandığında, Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçak üretebilen sayılı ülkelerden biri olacağının altını çizdi.

Türkiye'ye çağ atlatacak milli savaş uçağı geliyor
OYNAT 05:17
Türkiye'ye çağ atlatacak milli savaş uçağı geliyor
Geliştirilen çok sayıda silah ve araçla savunmada dünyanın sayılı ülkeleri arasına giren Türkiye, alanında tarihinin en büyük projesi için kolları sıvadı. ABD, Rusya ve Çin'den sonra listeye Türkiye'yi de ekletecek dev proje ile savunmada da adeta çağ atlanacak. Savunmadaki Türkler programıın bu haftaki konuğu Milli savaş uçağı. Diğer bir adıyla: Milli Muharip Uçak TF-X..


Abone Ol Google News
Vuhanda adım atacak yer yok

Vuhan'da adım atacak yer yok

​Virüsün dünyaya yayıldığı merkezden ilginç kareler.
Asıl tehlike evlerde

Asıl tehlike evlerde

​Vaka sayılarının arttığı ilde dikkat çeken çağrı.
22 adreseş zamanlı basıldı

22 adres
eş zamanlı basıldı

​İstanbul polisi 11 ilçede operasyon düzenledi.
Polisi itip<br>basına saldırdı

Polisi itip
basına saldırdı

​Kısıtlamada sokağa çıkıp alkollü yakalandı.
11 Aralık'ta<br>ilan edeceğiz

11 Aralık'ta
ilan edeceğiz

Bakan Ersoy dev destek için o tarihe işaret etti.
Yasaklar<br>çiğnenmek için var!

Yasaklar
çiğnenmek için var!

​Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler.

Paris'te<br>büyük skandal

Paris'te
büyük skandal

Irkçılığa boyun eğilmedi, maç ertelendi.

Irkçılığa kayıtsız <br>şartsız karşıyız

Irkçılığa kayıtsız
şartsız karşıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı.
Biz aşıya güveniyoruz

Biz aşıya güveniyoruz

​Türk bilim insanları, aşıların güvenilirliğinden kuşku duymuyor.
Zayed oyun dışı

Zayed oyun dışı

​Körfez anlaşmasında Birleşik Arap Emirlikleri yok.
Korsanlar

Korsanlar

Hafter milisleri Türk gemisini alıkoydu.
En güçlü alım kasımda

En güçlü alım kasımda

Yabancıdan Borsa İstanbul'a 1 milyar dolar.
Sincar Tiyatrosu

Sincar Tiyatrosu

ABD teşviki ile yapılan anlaşma yılan hikayesine döndü.
Terör örgütüne <br>desteğin mimarı

Terör örgütüne
desteğin mimarı

​PKK'yı eğiten adam savunma bakanı oluyor.
GATA'da FETÖ operasyonu

GATA'da FETÖ operasyonu

​Gözaltına alınan onlarca kişi arasında halen vazifede olan doktorlar da var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.