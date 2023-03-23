Milli Muharip Uçak piste çıktı: İşte ilk görüntüleri

Türkiye, yerli ve milli üretimleri ile adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 savunma üretiminde damga vurmayı sürdürüyor.

Bir yandan depremin yerle bir ettiği 11 ilimiz devlet ve millet dayanışmasıyla ıslah edilmeye çalışırken diğer yandan Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, özellikle savunma sanayide, önemli adımlar atılıyor.

4 Kasım 2021'de üretim çalışmalarına başlanan yerli ve milli üretim Milli Muharip Uçak (MMU) üretim tarihine başlanılmasından 498 gün sonra hangardan çıktı.









18 Mart'ta piste çıktı

Türk mühendislerin hummalı çalışmaları sonucu başarıyla otaya çıkan proje 18 Mart Çanakkale Şehitleri hatırasına pistte görünmüştü.

'Dosta güven düşmana korku' veren savunma sanayisinde başarılı adımlar atılırken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni bir paylaşım yaptı.

İsmail Demir, Twitter hesabından Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.

"Bu gurur hepimizin"

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun.

Milli Muharip Uçak özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

MMU Geliştirilmesi Projesi'nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.

5'inci nesil savaş uçağı

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.







