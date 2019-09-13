Ekonomi Milli Muharip Uçakın birebir modeli TEKNOFESTte gösterilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te gösterilecek

Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te gösterilecek

TUSAŞ, "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde Türkiye'nin ve dünyanın yakından takip ettiği milli projelerini görücüye çıkaracak. Dünyanın sayılı teknolojilerinden "Milli Muharip Uçak"ın birebir modeli de ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek.

Haber Merkezi AA
Milli Muharip Uçak Türkiye’de ilk kez Teknofest’te gösterilecek.
Milli Muharip Uçak Türkiye’de ilk kez Teknofest’te gösterilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde, aralarında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) da bulunduğu Türkiye'nin ve dünyanın ilgisini çeken milli projeleri sergileyecek. MMU'nun birebir modeli ilk kez TEKNOFEST'te gösterilecek.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye'nin ve dünyanın yakından takip ettiği milli projeler sergilenecek. Fransa'daki Paris Air Show'da tanıtımı yapılan ve dünyanın sayılı teknolojilerinden 5. nesil savaş uçağı olarak yerini alacak MMU'nun birebir modeli de ilk kez TEKNOFEST'te görülecek. MMU'nun yanı sıra Gökbey, ANKA, Aksungur, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET'in de bulunacağı festivalde, HÜRKUŞ Eğitim Uçağı uçuş gösterileri yapacak. TEKNOFEST kapsamında ilk kez "Operasyon ATAK" mobil uygulaması, oyun tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, MMU Projesi'ne ilişkin, "Kararlılıkla bu milli projemizin gerçekleştirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin yeni nesil gençlerinin eseri olacak" ifadelerini kullandı.

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