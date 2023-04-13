Milli Muharip Uçak'ta yazılımcılar sahne alıyor: 100 kişi çalışıyor sayı 300'e çıkacak

"Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ve Muharebe Yönetim Sistemi'nin alt parçası olarak geliştirdiğimiz mühimmatların yazılımsal entegrasyonu konusunda bir çalışmamız söz konusu. Yine filo seviyesi görev planlama HAVELSAN sorumluluğunda. Bu anlamda görev planlama yazılımlarının envantere yeni eklenen milli sistemlere entegre edilmesi konuları da daha sık gündemimize gelir oldu. TÜBİTAK'la ortak çalışma neticesinde sanayileşmesini üstlendiğimiz kuşları tespit eden KUŞRAD, yabancı maddeleri tespit eden FODRAD radar ürünlerini de kullanıcıyla buluşturarak uçuş emniyetine katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Gerçek zamanlı işletim sistemlerinin milli platformlarda, gönüllü sistemlerde daha etkin kullanımına yönelik de çalışmalar yapıyoruz."