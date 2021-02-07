Ekonomi Milli Piyade Tüfeği göreve hazır
SAVUNMA SANAYİ

Milli Piyade Tüfeği göreve hazır

Türkiye'nin Modern Piyade Tüfeği projesi kapsamında üretilen MPT-76 için yeni gelişme duyuruldu. Buna göre, hafifletilen Milli Piyade Tüfeği güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale getirildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonun tamamlandığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı
Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı


İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. MKEK tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı" dedi. Öte yandan yapılan çalışmalarla tüfeğin 400 gramdan fazla hafifleyerek yaklaşık ağırlığının 3 kilo 750 grama düştüğü belirtildi.

Eksi 65 derecede bile çalışıyor

MPT-76, başlangıçta 4,2 kilogram ağırlığa sahip olarak geliştirildi. NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda MKEK tarafından geliştirilen MPT-76, 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebiliyor.

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  • Yarı ve tam otomatik modlarda, gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmayla çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreye ulaşıyor.

MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor. 406 milimetre uzunluğunda namluya sahip silahın, 12 kademeli ayarlanabilir dipçik tam açık konumdayken uzunluğu 1000 milimetre oluyor.

T.C. BURSA
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T.C. BURSA
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