Ekonomi Milli SİHAdan eksi 17 derecede tam isabet
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli SİHA'dan eksi 17 derecede tam isabet

Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nda görev alan milli SİHA Bayraktar TB2, eksi 17 derecedeki zorlu hava koşullarında 18 bin fit yükseklikten yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu. Milli SİHA, tatbikata yurt dışından katılan yabancı askerlerin beğenisini topladı.

Haber Merkezi AA
Kış-2019 Tatbikatı'nda yerli ve milli SİHA'lar tam isabetle hedef unsurları vurdu.
Kış-2019 Tatbikatı'nda yerli ve milli SİHA'lar tam isabetle hedef unsurları vurdu.

Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nda görev alan milli SİHA Bayraktar TB2, eksi 17 derecedeki zorlu hava koşullarında 18 bin fit yükseklikten yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurarak, yabancı askerleri heyetlerin beğenisini topladı.

AA
Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği milli ürünler Kış-2019 Tatbikatı'nda, yabancı askeri heyetlerden yoğun ilgi gördü.
  • Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda zorlu hava şartlarında devam ediyor.

AA
Tatbikatta görev alan milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 de yaptığı atışla göz doldurdu. Eksi 17 derecelik görev irtifasında uçan Bayraktar TB2 SİHA, soğuk ve zorlu hava koşullarında yaklaşık 5 kilometre uzaktaki hedefi 18 bin fit yükseklikten tam isabetle vurdu.

Bayraktar TB2, başarılı atışı, ROKETSAN tarafından yerli üretilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) ile gerçekleştirdi.

AA
Bayraktar TB2'nin zorlu hava şartlarında görevini hiçbir teknik sorun yaşamadan başarıyla yerine getirmesi tatbikata dost ve müttefik ülkelerden katılan yabancı askeri heyetlerin beğenisini topladı.
  • Tatbikata yakın bir noktada oluşturulan fuar ve sergi alanında yer alan Baykar'ın standını ziyaret eden birçok yabancı asker, Bayraktar TB2 hakkında bilgi aldı.

Kuzgun da görev yaptı

Baykar ve paydaşlarının ortaklaşa geliştirdiği mobil canlı yayın yazılımı Kuzgun da tatbikatta kullanıldı.

  • Kuzgun, mevcut şartlarda askeri birliklerde izlenen İHA veya SİHA görüntülerinin, bölgede aktif görev yapan timlerdeki mobil cihazlara yüklenerek anlık takip edilmesini sağlıyor.

Bu sayede bölgeye hakim olan güvenlik güçleri, dilediğinde canlı yayını durdurup bölgedeki düşman unsurları tespit edebiliyor, bölgenin anlık fotoğrafını çekebiliyor, görüntüyü yakınlaştırarak düşman unsurları izleyebiliyor.

Kış şartlarında muharebe

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'na, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarından birlik ve unsurlarla 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel katılıyor.

9'uncu Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikatla birleşik ve müşterek harekat için iş birliği ve koordinasyon sağlanıyor. Birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil, muharebe imkan ve kabiliyetleri deneniyor.

Muharebe sahasının tüm boyutlarıyla canlandırıldığı tatbikatta ateş ve manevranın senkronizasyonunu, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirme hedefleniyor.

Tatbikat süresince, ayrıca komuta-kontrol sistemlerinin zorlu kış şartlarında işletilmesi sağlandı.

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Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: SİHA
FOTOĞRAF 17
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Gökyüzünün savaşan silahları: SİHA'lar.
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Türk savunma sanayi, son yıllarda gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olan SİHA'lar, başta terörle mücadele olmak üzere pek çok görevde etkin olarak kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor.
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Zeytin Dalı Harekatı'nda anlık görüntüleme yeteneği ve isabetli vuruş yeteneğiyle bizleri gururlandıran silahlı ve silahsız ihalar, başarılı gözlem gücü ile istihbarat faaliyetleriyle de Türkiye'nin en etkili silah gücünden biri oldu.
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2015’ten bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye’nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu dolduran ve pek çok başarıya imza atan Bayraktar SİHA sistemleri.
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22,500 Feet uçuş irtifası ve 24 saat havada kalış süresine sahip BAYRAKTAR TAKTİK İHA SİSTEMLERİ, 150 km haberleşme menzili, Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli aviyonik sistem, Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor.
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Havada kalma süresi 27 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor.
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Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.
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Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.
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Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.
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2000'li yıllara gelindiğinde İHA'ların gelişmiş versiyonlarının Türkiye'ye satışına ABD Kongresi'nden izin çıkmaması üzerine Türkiye, kendi SİHA'larını geliştirme sürecini hızlandırdı.
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Bugün Türkiye'de kullanımda olan yerli SİHA'lar arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor.
Title
Bugün Türkiye'de kullanımda olan yerli SİHA'lar arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor.
Title
Bugün Türkiye'de kullanımda olan yerli SİHA'lar arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor.
Title
Envanterdeki diğer yerli SİHA olan Anka'nın 2016 itibariyle silah taşıma kapasitesi bulunmuyordu. Gözlem amacıyla kullanılan Anka'lara 2017 yılında ilk defa roket de eklendi.
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Bayraktar ve Anka, TÜRKSAT uydularının kapsama alanında olan her yerde kullanılabiliyor.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Anka, 200 kilograma kadar silah taşıyabiliyor.
Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: SİHA
Özgün tasarım ve teknik gücüyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken gökyüzünün savaşan silahları SİHA'lar özellikleriyle ön plana çıkıyor. Peki, Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) özellikleri nedir? Bayraktar TB2 SİHA hangi özelliklere sahip? İşte, Türk savunma sanayisinin son yıllarda gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olan SİHA'lara dair tüm detaylar.
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Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi.
Title
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiilî Tatbikatında Komando-Özel Birlik Harekâtı.
Title
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi.
Title
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi.
Title
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi.
Title
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi.
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Title
Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nda görev alan milli SİHA Bayraktar TB2, eksi 17 derecedeki zorlu hava koşullarında 18 bin feet yükseklikten yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu.
Title
Milli SİHA, tatbikata yurt dışından katılan yabancı askerlerin beğenisini topladı.
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Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı
Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi. Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiilî Tatbikatında Komando-Özel Birlik Harekâtı'ndan kareler.
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