Ekonomi Milli teknolojiyeiki soluklu plan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli teknolojiye iki soluklu plan

Savunma sanayii ile yüzleri güldüren teknolojik dönüşüm ‘milli teknoloji’ ile orta ve uzun vadeli politikalara dökülecek. Yeni dönemde Türkiye’nin hedefi, yüksek teknoloji ile küresel ve prestij markalar üreterek yapay zekada öncü, akıllı teknolojilerde lider, bilgiyi üretmede merkez bir ülke olmak. Bu hedefler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da yakından takip edilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında politika önerileri hazırlayacak.
Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında politika önerileri hazırlayacak.

Türkiye, önümüzdeki yıllarda teknoloji ile yakından ilgilenen bir ülke olma gayreti içinde yoğun bir çaba gösterecek. Yeni kurulan sistem kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde oluşturulan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu bu süreçte önemli katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yakından takip edeceği kurulun konuyla ilgili yapacağı çalışmaları şöyle: Bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu alanlara yönelik tavsiyelerde bulunacak. Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında politika önerileri hazırlayacak. Bilgi toplumuna ilişkin hedef ve strateji tavsiyelerinde bulunacak

ÜRÜNLE SONUÇLANAN AR-GE

Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi, teşvik edilmesi ve sonuçların ürünleştirilmesi için politika önerilerinde bulunacak. Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla altyapı, insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapacak. Stratejik önemi haiz teknoloji alanlarını belirlemek için araştırmalar yapmak ve bu alanlara ilişkin öneriler oluşturacak. Teknolojik dönüşüm alanlarını tespit ederek orta ve uzun vadeli milli teknoloji politikaları öneriler hazırlayacak.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için araştırmalar yapacak ve öneriler oluşturacak. Sanayinin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi ile sanayi ürünleri güvenliği ve denetimi politikasının ve endüstri bölgeleri kurulacak alanların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

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