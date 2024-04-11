Milli tren seti sayısı 56'ya ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli tren setleriyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin demir yolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve bu alanda atılan adımların meyvelerinin alındığını söyledi.

ÜRETİM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

TÜRASAŞ'ta tren setlerinin üretiminin her geçen gün artarak sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, Milli Elektrikli Tren'in 2 setinin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıdığına dikkati çekerek şunları söyledi: "TÜRASAŞ tarafından imalatı ve testleri tamamlanan 3'üncü setimiz de 30 Mart'ta TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilerek raylara indi ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve iki yıl içinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak. 2030 yılına kadar ise toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkacak." Uraloğlu, tamamen yerli ve milli olarak TÜRASAŞ tarafından üretilen ‘Milli Elektrikli Setleri’nin 160 kilometre hız yapabildiği bilgisini verdi.

Demir yolu ekosistemimizi oluşturuyoruz

Adapazarı ile Gebze arasında 11 durakta hizmet veren setlerin bugüne kadar 170 bin kilometre yol yatığını ve toplam 390 bin yolcu taşıdığını açıklayan Uraloğlu, "Milli elektrikli lokomotiflerimiz, milli hızlı trenimiz, milli elektrikli setlerimiz, milli vagonlarımız birer birer tasarımdan üretime, oradan da yollara çıkıyor. Kendi demir yolu ekosistemimizi oluşturuyoruz ve bu yolda da çok önemli mesafe kat ettik. Milli elektrikli setimiz de böyle bir çalışmanın ürünü" dedi.











