Milli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından çıktı

Bursa'da özel bir şirket tarafından üretilen Troy T200 yerli eğitim uçağının tanıtımı gerçekleşti. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören uçağın, havacılık sektöründe bir çığır açması bekleniyor.

UÇAKSAN Üst Yöneticisi Emre Balcı, yaptığı açıklamada, sivil havacılık alanında ürettikleri 2 ve 4 kişilik uçakların sınıfının en üst düzey uçakları olduğunu söyledi.

Balcı, "Pakistan menşeili DSV ile uzun süren görüşmelerden sonra aldığımız sipariş ülkemiz ve bizim için gurur verici. Bu sipariş haricinde yurt dışında başka firmalarla da görüşme içindeyiz. Sonuçlandıkça açıklıyor olacağız. Bundan sonra çok daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Tesisleşme yatırımlarımıza hız verip, üretime geçmemiz gerekiyor. Amacımız, dünyada sivil havacılık alanında da söz sahibi olmak." dedi.