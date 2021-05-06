Milyonlarca emekliye bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor

Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılıyor. 12 milyon 700 bin emekliye verilecek bayram ikramiyesi bu yıl 1100 TL olarak belirlenirken ödenecek toplam ikramiye miktarı ise 12 milyar 300 milyon lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurmuştu.

EKONOMİ Bankalar emekli maaş ve ikramiyeleri için çalışma sürelerini uzatacak

BANKALAR ÇALIŞMA SAATLERİNİ UZATACAK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

Karar doğrultusunda banka şubeleri müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecek.

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Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecek.