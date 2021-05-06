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Ekonomi Milyonlarca emekliye bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor

12 milyon 700 bin emekliye verilecek Ramazan Bayramı ikramiyeleri için ödemeler bugün başlıyor. SSK emeklilerinin bayram ikramiyeleri bugün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise yarın bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 liraya yükseltilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milyonlarca emekliye bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödemesi bugün başlıyor.

Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılıyor. 12 milyon 700 bin emekliye verilecek bayram ikramiyesi bu yıl 1100 TL olarak belirlenirken ödenecek toplam ikramiye miktarı ise 12 milyar 300 milyon lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurmuştu.

Bankalar emekli maaş ve ikramiyeleri için çalışma sürelerini uzatacak
EKONOMİ
Bankalar emekli maaş ve ikramiyeleri için çalışma sürelerini uzatacak

BANKALAR ÇALIŞMA SAATLERİNİ UZATACAK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

Karar doğrultusunda banka şubeleri müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecek.

Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecek.

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu
EKONOMİ
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

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