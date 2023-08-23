Milyonlarca memurun beklediği zam oranında uzlaşma çıkmadı: Kararı Hakem Heyeti verecek

Kısmı uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalar atıldı.
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.
Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşme sonrasında Bakanlık önünde açıklamalarda bulundu.
Yalçın, oransal zam ve bazı tekliflerde uzlaşmaya varılmadığını ve bu kapsamda Hakem Kurulu'na gidileceğini açıkladı.
Görüşmede 11 hizmet kolunda mutabak kalındığını belirten Yalçın, "7'nci Dönem Toplu Sözleşmemiz sonuçlanmış durumda. Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi, 11 hizmet kolunda da mutabakatla toplu sözleşme sağlandı. Hayırlı uğurlu olsun. 11 hizmet kolunda 128 adet yeni ve revize madde var. Yani ilave kazanımların oluştuğu madde var. 291 toplum hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası. Memurlar açısından önemli bir süreç. Genele ilişkin üzerinde uzlaştığımız ama oransal anlamda uzlaşamadığımız için hakeme gidecek hükümler var. Masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masada çözüm üretmek için olağanüstü gayret gösterdik. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Daha fazla kazanım elde etmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.
Çalışanları enflasyona ezdirmediklerini aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalarımızı attık. Tüm kamu görevlilerimize hayırlı olsun. Memur emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Sayın Cumhurbaşkanmızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" ifadelerinde bulundu.