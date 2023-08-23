Milyonlarca memurun beklediği zam oranında uzlaşma çıkmadı: Kararı Hakem Heyeti verecek

Görüşmede 11 hizmet kolunda mutabak kalındığını belirten Yalçın, "7'nci Dönem Toplu Sözleşmemiz sonuçlanmış durumda. Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi, 11 hizmet kolunda da mutabakatla toplu sözleşme sağlandı. Hayırlı uğurlu olsun. 11 hizmet kolunda 128 adet yeni ve revize madde var. Yani ilave kazanımların oluştuğu madde var. 291 toplum hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası. Memurlar açısından önemli bir süreç. Genele ilişkin üzerinde uzlaştığımız ama oransal anlamda uzlaşamadığımız için hakeme gidecek hükümler var. Masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masada çözüm üretmek için olağanüstü gayret gösterdik. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Daha fazla kazanım elde etmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.