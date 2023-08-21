Milyonlarca memurun beklediği zam pazarlığında kritik gün yarın: Uzlaşma çıkmazsa 'Hakem Kurulu' devreye girecek

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç devam ediyor.
Hükümetin 14 Ağustos’ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17Ağustos’taki ikinci teklifle yoğunlaştı. İkinci zam teklifi 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde olmuştu. Sendikalar yeterli bulmadığı teklifte zam oranının artırılmasını talep etmişti.
Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin 22 Ağustos’ta sona ereceği toplusözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyeti’nin (hükümetin) yapacağı yeni tekliflere çevrildi.
Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dairnihai kararını 31 Ağustos’a kadar verecek.