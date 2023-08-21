|
Ekonomi

Milyonlarca memurun beklediği zam pazarlığında kritik gün yarın: Uzlaşma çıkmazsa 'Hakem Kurulu' devreye girecek

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler, belirlenen takvim gereği 22 Ağustos'ta tamamlanacak. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos’a kadar verecek.

08:36 . 21/08/2023 Pazartesi
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç devam ediyor.


Hükümetin 14 Ağustos’ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17Ağustos’taki ikinci teklifle yoğunlaştı. İkinci zam teklifi 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde olmuştu. Sendikalar yeterli bulmadığı teklifte zam oranının artırılmasını talep etmişti.


Kritik gün yarın

Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin 22 Ağustos’ta sona ereceği toplusözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyeti’nin (hükümetin) yapacağı yeni tekliflere çevrildi.


Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dairnihai kararını 31 Ağustos’a kadar verecek.







#Memur zam pazarlığı
#Zam
#Kamu İşveren Heyeti
#Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
#Zam pazarlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000 işçi alımı yapacak