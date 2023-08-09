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Ekonomi

Minibüs ve taksiciler kendi tarifesini uygulayacak

UKOME kararıyla İstanbul’da ulaşıma gelen zam, taksiciler ve minibüsçüleri memnun etmedi. Zam oranına tepki gösteren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz, UKOME toplantısını terk etti. Her iki esnaf odası da kendi belirleyecekleri tarifeleri uygulayacaklarını açıkladı.

Neslihan Önder
04:00 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Yüzde 100 oranında zam istediklerini belirten Aksu, “İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 63. maddesi gereği yarın yönetim kurulu olağanüstü toplanacak. Ve bizim ücret tarifelerimizde değişiklik yapacak. Biz de kamuoyuna duyuracağız. Bu zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. İş sürdürülebilirlikten çıktı. Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız. UKOME bizimle dalga geçiyor. Madem öyle, kendi başımızın çaresine bakacağız. Ayara gitmeyeceğiz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak” dedi. İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Alagöz de alınan kararın gerçekle bağdaşmadığını öne sürdü: “Biz yüzde 80 civarında istemiştik, verilen yüzde 51,52. Bu zam oranını uygulamayacağız. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre bizim kendi tarifemizi kendi belirleme yetkimiz var. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nde bu konuyu konuşup, belirleyip devam edeceğiz.”


#İstanbul
#zam
#minibüs
#taksi
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