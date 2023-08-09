Minibüs ve taksiciler kendi tarifesini uygulayacak

Yüzde 100 oranında zam istediklerini belirten Aksu, “İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 63. maddesi gereği yarın yönetim kurulu olağanüstü toplanacak. Ve bizim ücret tarifelerimizde değişiklik yapacak. Biz de kamuoyuna duyuracağız. Bu zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. İş sürdürülebilirlikten çıktı. Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız. UKOME bizimle dalga geçiyor. Madem öyle, kendi başımızın çaresine bakacağız. Ayara gitmeyeceğiz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak” dedi. İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Alagöz de alınan kararın gerçekle bağdaşmadığını öne sürdü: “Biz yüzde 80 civarında istemiştik, verilen yüzde 51,52. Bu zam oranını uygulamayacağız. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre bizim kendi tarifemizi kendi belirleme yetkimiz var. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nde bu konuyu konuşup, belirleyip devam edeceğiz.”