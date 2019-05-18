Minik mucitlere destek

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, tek bir çocuğun hayalinin toplumu ve dünyayı değiştirebileceğine inandıklarını belirterek, "Çocuklarımızın yanındaki güç olarak yarınlara umutla bakmalarını istiyoruz. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek ve topluma fayda sunmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği BİLSEM'leri desteklemekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kulandı.

Şu ana kadar 7 bin 200 çocuğun VakıfBank tarafından kurulan BİLSEM atölyelerinde eğitim aldığına dikkat çeken Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye genelinde bulunan 141 BİLSEM’in 39’unda, yani her 3 merkezin birinde VakıfBank atölyesi var. 2019 sonunda bu atölyelerden 20 bin özel çocuğumuzun faydalanmasını bekliyoruz."