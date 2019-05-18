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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Minik mucitlere destek

VakıfBank, Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) verdiği destek kapsamında bir mekatronik atölyesi de Trabzon'da açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BİLSEM desteğiyle Trabzon'da açılan mekatronik atölyesinde gençler yeteneklerini geliştiriyor.
BİLSEM desteğiyle Trabzon'da açılan mekatronik atölyesinde gençler yeteneklerini geliştiriyor.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, tek bir çocuğun hayalinin toplumu ve dünyayı değiştirebileceğine inandıklarını belirterek, "Çocuklarımızın yanındaki güç olarak yarınlara umutla bakmalarını istiyoruz. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek ve topluma fayda sunmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği BİLSEM'leri desteklemekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kulandı.

Şu ana kadar 7 bin 200 çocuğun VakıfBank tarafından kurulan BİLSEM atölyelerinde eğitim aldığına dikkat çeken Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye genelinde bulunan 141 BİLSEM’in 39’unda, yani her 3 merkezin birinde VakıfBank atölyesi var. 2019 sonunda bu atölyelerden 20 bin özel çocuğumuzun faydalanmasını bekliyoruz."

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