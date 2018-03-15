MIPIM 2018'e Türkiye çıkarması

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM, Fransa’nın Cannes kentinde 29’uncu kez kapılarını açtı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile fuarda dördüncü kez yer alıyor. İTO Başkanı Öztürk Oran, “Yatırım deryasında İstanbul rüzgarı esiyor. MIPIM’de de bunu çok net şekilde görüyoruz” dedi. Oran, MIPIM’in artık klasiği haline gelen İstanbul Çadırı’nın bu yıl da ikili görüşmelerin küresel adresi olacağını belirtti. Öztürk Oran, “İstanbul’un kapıları kazanca ve iyi bir yaşama açılıyor. Bu noktada, devletimizin ve kamu kurumlarımızın iş dünyasını teşvik etmesi sadece sektörü değil, Türkiye’yi büyütmeye devam ediyor” ifadesini kullandı. İstanbul Çadırı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın yanı sıra Emlak Konut, Aremas, Fuzul Yapı, Gülan Otomotiv, Halk GYO, Muum Mimarlık, Oyak İnşaat, Tahincioğlu, Teknik Yapı ve Yeditepe firmalarının stantlarına ev sahipliği yapıyor.

EMLAK KONUT FIRSATLARINI ANLATTI

Gerçekleşen MIPIM 2018 hakkında açıklamalarda bulunan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, bu tip organizasyonların en önemli fonksiyonunun ’sürdürülebilir tanıtım’ olduğunu kaydetti. Yetim, “İstanbul köklü tarihi, konumu, eşsiz güzellikleri ve sunduğu fırsatlar ile yüz yıllardır insanların hem uğrak yeri hem de yatırımcıların talep ettiği bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda her zaman olduğu gibi bu yıl da projelerimizin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik” dedi. Emlak Konut GYO’nun vizyonuyla dünyanın sayılı gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olduğunu dile getiren Yetim; “Böylesine iddialı bir küresel hedefimiz olması nedeniyle sadece iç pazara yönelik faaliyetlerde bulunmakla kalmayıp daha büyük misyonları yerine getirmek için çalışmaktayız” diye konuştu.

Yeni Şafak kadrosu da Cannes'te temaslarda bulundu.

BİZİM MAHALLE’YE YOĞUN İLGİ

Yetim, Emlak Konut Bizim Mahalle projesinin katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yetim, "Emlak Konut, 2018 yılında devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerinde, satışı gerçekleştirilmesi planlanan bağımsız bölümlerin toplam satılabilir alanının yaklaşık 830 bin metrekareye ulaşmasını ve tüm bu bağımsız bölümlerin satış değerleri toplamının da yaklaşık 7,3 milyar TL olmasını hedefliyor" dedi.

İLK KEZ MIPIM’DE

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu yıl MIPIM Fuarı’na ilk kez katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep olarak özellikle kentsel dönüşüm projeleri ile adımızdan söz ettirmek amacıyla buraya geldik" şeklinde konuştu.

* 24 bin 200 ziyaretçi

* 100 ülkeden 3 bin 100 firma

* 5 bin yatırımcı

* 3 bin 800 CEO ve üst düzey profesyonel

* Türkiye’den 250 şirket ve 700 ziyaretçi

HATAY YENİ PROJELERİNİ ANLATTI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katılımcılar projelerini tanıttı. İskenderun Marina Projesi, Hatay Dörtyol Yaşam Merkezi Projesi, Hatay Haraparası Projesi, Hassa Organize Sanayi ve Lojistik Bölgesi ve Tüneli Tanıtımı Projesi, Antakya Kent Merkezi Projesi, Arsuz Kıyı Projesi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Projesi görücüye çıkan projeler arasında yer aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilk kez sulara açılacak olan HADO, Akdeniz’de gerçekleştireceği Kıbrıs ve Beyrut seferleri ile katılımcılardan tam not aldı.

Balıkesir yatırımcılarla buluştu

MIPIM 2018’de Balıkesir rüzgârı da esti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Balıkesir’e yatırım yapmak isteyenlerin geç kalmadan Balıkesir’e gelmelerini beklediklerini söyledi. Gürbüz, “Balıkesir sadece Türkiye’nin değil, dünyanın odak noktası halini aldı. 2018 yılında yatırım atağı bekliyoruz. Hemen her gün bir yatırımcının ziyaret ettiği Balıkesir’de Bandırma Limanı sayesinde denizlere, iki ayrı hava alanı ile dünyaya açılıyoruz. Balıkesir’de yeni oluşturulan yatırım alanları ile düşük maliyetler yatırımcıları cezbeden en önemli etken halini almıştır” dedi.

EKONOMİ Yüksel Proje yakalandı