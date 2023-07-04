Mısır ile sanayide iş birliğine doğru

İki ülke arasındaki normalleşme sürecinin bir diğer adımı ise yine ekonomik alanda atılacak. Mısır’da yaşanan yönetim değişikliği sonrasında ilişkilerin gerilmesine karşın ekonomik faaliyetler son on yılda artarak devam etti. 2017'nin sonunda 305'ten fazla Türk şirketi Mısır'da bulunuyor ve 75 bin kişiye doğrudan, bir milyona yakın kişiye ise dolaylı yoldan iş imkânı sağlıyordu. İkili ticaret hacmi 2018'de 5 milyar dolar barajını aşarak tarihi bir rekor kırdı. Bu olumlu gidişat 2019'da da devam etti. Öyle ki Türkiye, Mısır ürünleri ithalatında en büyük üçüncü ülke olurken, Kahire de Ankara'nın Afrika'daki en büyük ticaret ortağı haline geldi.