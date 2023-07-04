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Ekonomi

Mısır ile sanayide iş birliğine doğru

Türkiye-Mısır normalleşme süreci istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Diplomasinin yanı sıra ekonomik anlamda da yeni adımlar atılıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Samir Saleh’i ağırlayacak. Görüşmede ticari ilişkiler ele alınacak. Türk firmalarının Mısır pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ele alınacak. Türk şirketlerinin Mısır’da hâlihazırda 2,5 milyar dolar değerinde yatırımı bulunuyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ EKONOMİDE SÜRECEK

İki ülke arasındaki normalleşme sürecinin bir diğer adımı ise yine ekonomik alanda atılacak. Mısır’da yaşanan yönetim değişikliği sonrasında ilişkilerin gerilmesine karşın ekonomik faaliyetler son on yılda artarak devam etti. 2017'nin sonunda 305'ten fazla Türk şirketi Mısır'da bulunuyor ve 75 bin kişiye doğrudan, bir milyona yakın kişiye ise dolaylı yoldan iş imkânı sağlıyordu. İkili ticaret hacmi 2018'de 5 milyar dolar barajını aşarak tarihi bir rekor kırdı. Bu olumlu gidişat 2019'da da devam etti. Öyle ki Türkiye, Mısır ürünleri ithalatında en büyük üçüncü ülke olurken, Kahire de Ankara'nın Afrika'daki en büyük ticaret ortağı haline geldi.




#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#Ticaret
#İhracat
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