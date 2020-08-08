Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Doğu Akdenizde hukuk savaşı başladı Türkiyenin hakları gasp edilmek isteniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mısır ile Yunanistan'ın imzaladığı anlaşma hukuki savaş başlattı

Doğu Akdeniz’de hukuk savaşı başladı: Türkiye'nin hakları gasp edilmek isteniyor

Lübnan’ın kalbi durumundaki Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın yankıları devam ediyor. Söz konusu olayın Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğine işaret eden enerji uzmanlarına göre Beyrut’taki patlama ve hemen sonrasında gelen Yunanistan-Mısır deniz alanı anlaşması, Doğu Akdeniz’de başlayan hukuk savaşının ilk adımları…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır ile Yunanistan’ın anlaşma imzalaması Türkiye’nin hukuki haklarını gasp etme girişimi olarak görülüyor.
Mısır ile Yunanistan’ın anlaşma imzalaması Türkiye’nin hukuki haklarını gasp etme girişimi olarak görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın nasıl olduğuna dair ortaya tezler atılmaya devam etse de yaşanan bu elim olayın çok farklı alanlarda yansımaları olacağı şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

YUNANİSTAN-MISIR ANLAŞMASI HUKUKİ GASP NİTELİĞİNDE

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre ‘ihmal mi, kaza mı yoksa sabotaj mı?’ gibi soruların henüz yanıt bulmadığı patlamanın en önemli yansımalarından biri Doğu Akdeniz’de görülecek.

Mısır ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulunduğuna inanılan bölgeler için ekonomik münhasır alan anlaşması imzaladı.

Beyrut’tan henüz dumanların yükseldiği bir ortamda Mısır ve Yunanistan arasından ani bir kararla Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalandığını hatırlatan Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
DÜNYA
Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

“Türkiye-Libya arasında imzalanan MEB anlaşmasıyla ülkemiz Doğu Akdeniz’de gasp edilmek istenen haklarını sonuna kadar savunacağı hem ilan etti hem de Mavi Vatan konusundaki hassasiyetine hukuki dayanak kazandırarak ilerledi. Böyle bir ortamda Mısır ile Yunanistan’ın anlaşma imzalaması çok açık bir şekilde Türkiye’nin söz konusu alanlarda hukuki haklarını gasp etme girişimidir.”

BEYRUT'DAKİ PATLAMA TÜRKİYE'Yİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Beyrut faciasıyla sarsılan Doğu Akdeniz’de ‘hukuk savaşları dönemi’ başladığının altını çizerek, şunları söyledi:

“Bu dönemde hukuki temeli sağlam adımlar atan ülkeler uluslararası toplumun desteğini arkasına alır. Bu noktada Türkiye’nin İsrail ve Lübnan ile MEB anlaşması yapma şansını bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

Ankara’nın elinde söz konusu ülkelerle olası bir anlaşma için hazırlanan muhtemel haritalar var. Bu haritalar temelinde müzakerelerin hızla sonlandırılarak anlaşmaların imzalanması Mavi Vatan’ımızı gasp girişimine karşı atılacak en sağlam hukuki adım olur.

Yıllardır istikrarsızlık ve hükümet krizleri ile boğuşan Lübnan şimdi de Beyrut patlamasının yaralarını sarmakla meşgulken Türkiye ile yakın bir gelecekte herhangi bir ittifak veya anlaşma zemininde buluşması mümkün gözükmüyor.”

Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
OYNAT 00:51
Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.

İSRAİL İLE ANLAŞMA MASAYA GELEBİLİR

Lübnan’da yaşanan olayların ardından söz konusu bölgede Türkiye’nin anlaşma imzalayabileceği tek ülkenin İsrail görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Kumbaroğlu, “İsrail ile imzalanacak bir MEB anlaşması aynı zamanda Filistin ile imzalanmış olacak. Dolayısıyla Akdeniz’de barışçıl bir dönemin ve enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınabilmesinin de önü açılacak. Lübnan ve İsrail ile anlaşma yapılmadan da sanki yapılmış gibi Doğu Akdeniz’de MEB ilan edilmesi mümkün. Türkiye’nin Mavi Vatan’ın gasp girişimlerini boşa çıkaracak adımları diplomasi ve hukuk zemininde geliştirmesi ve hızlıca hayata geçirmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
OYNAT
Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin oturduğu eve yakın gerçekleşen patlamada hükümet binası zarar görürken, çevredeki çok sayıda kişi yaralandı. Şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Patlamayla beraber gökyüzüne yükselen dumanların dalgalanma yaptığı görülüyor.


Abone Ol Google News
Esrarengiz çukurun gizemi çözüldü

Esrarengiz çukurun gizemi çözüldü

​Elazığ'daki Kup çukurunun yıllardır nasıl oluştuğu merak ediliyordu.
60dan fazla kişi kayıp

60'dan fazla kişi kayıp

​Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç detay.
Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım.
Faiz alınmayacak

Faiz alınmayacak

Kredilerde sürpriz bir düzenlemeye gidildi.
Sağlık çalışanlarının kalbini kırdı

Sağlık çalışanlarının kalbini kırdı

​Bilim Kurulu üyesinden 'vapura koşuş' fotoğrafına tepki.
Kanada<br>'roket' geliyor

Kanada
'roket' geliyor

​​Fenerbahçe, Kolombiyalı oyuncunun peşine düştü.

Otoyol açıldı<br>turist akını oldu

Otoyol açıldı
turist akını oldu

Açılışını ​Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı..
Hukuk<br>savaşı başladı

Hukuk
savaşı başladı

​Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları gasp ediliyor.
Ronaldo daha <br>ne yapsın!

Ronaldo daha
ne yapsın!

​Attığı gollerle tarihe geçti ama Juve'yi kurtaramadı.
Köylüler isyanda

Köylüler isyanda

Kuyudaki su villa havuzlarına gidiyor, halk bidonlarla su taşıyor.
Yedi il için uyarı!

Yedi il için uyarı!

​Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Görmek istedikleri son kişiyim

Görmek istedikleri son kişiyim

​ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklama.
Daha güçlü olacağız

Daha güçlü olacağız

​Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın.
Son sözü<br>Türkiye söyler

Son sözü
Türkiye söyler

​Yunanistan-Mısır anlaşması savaş ilanı gibi.
Seksen üç<br>yerde karantina

Seksen üç
yerde karantina

​54 bin 53 kişi gözetim altında.
Lobilere inat<br>çarklar dönüyor

Lobilere inat
çarklar dönüyor

​Lejyoner siyaseti zillete mahkumdur.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.