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Ekonomi

Mobil bankacılığı hedef alan 'Truva atı' saldırıları ikiye katlandı

Kaspersky uzmanları, 2022'de mobil bankacılık odaklı 196 bini aşkın yeni Truva atı keşfederken, saldırıların önceki yıla kıyasla iki kat arttığı görüldü. Kaspersky'den yapılan açıklamada, şirketin "Mobile Threats in 2022" raporunun sonuçlarına ilişkin bilgiler verildi.

10:58 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Buna göre, mobil hizmetlerin ve teknolojilerin gelişmesiyle birlikte mobil tehditler de giderek daha yaygın hale geliyor. Kaspersky uzmanları, artan bu endişeyi gidermek için mobil tehdit ortamını sürekli izliyor, tehdit eğilimlerini takip ediyor, kullanıcıları ve siber güvenlik topluluğunu potansiyel tehlikeler hakkında bilgilendiriyor.

Kaspersky ürünleri, 2022'de 1 milyon 661 bin 743 kötü amaçlı yazılım veya istenmeyen yazılım yükleyicisi tespit etti. En yaygın ve endişe verici mobil tehditler arasında yer alan ve çevrimiçi bankacılık ve e-ödeme sistemleriyle ilgili verileri avlamak için kullanılan Truva atlarının artışı dikkat çekti.

Geçen yıl 196 bin 476 mobil bankacılık Truva atı yükleyicisi tespit edildi. 2021'de tespit edilen saldırıların iki katından daha fazla olan bu veri, son 6 yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Bu durum, siber suçluların mobil bankacılık kullanıcılarını hedef aldığını, finansal verileri çalmaya giderek daha fazla ilgi gösterdiğini ve büyük kayıplara yol açabilecek yeni kötü amaçlı yazılımların oluşturulmasına aktif olarak yatırım yaptığını vurguluyor.

"Kullanıcılar tetikte olmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky güvenlik uzmanı Tatyana Shishkova, kötü amaçlı yazılım yükleyicilerinin kullanımındaki genel düşüşe rağmen mobil bankacılık odaklı Truva atlarının büyümeye devam etmesinin, siber suçluların finansal kazanca odaklandığının açık göstergesi olduğunu bildirdi.

Shishkova, "Hayatlarımız giderek daha fazla mobil cihazlar etrafında dönerken, kullanıcıların mobil tehditlere karşı tetikte olmaları ve kendilerini korumak için gerekli adımları atmaları her zamankinden daha önemli." ifadesini kullandı.

Mobil tehditlerden korunma için öneriler

Kaspersky uzmanları, mobil kullanıcıların kendilerini tehditlerden korumaları için şunları öneriyor:

"Uygulamalarınızı yalnızca Apple App Store, Google Play veya Amazon Appstore gibi resmi mağazalardan indirin. Bu marketlerdeki uygulamalar yüzde 100 güvenli değildir ancak en azından mağaza temsilcileri tarafından kontrol edilirler ve bazı filtreleme sistemleri vardır. Kullandığınız uygulamaların izinlerini kontrol edin ve bir uygulamaya izin vermeden önce dikkatlice düşünün. Güvenilir bir güvenlik çözümü, kötü amaçlı uygulamaları ve reklam yazılımlarını risk oluşturmaya başlamadan önce tespit etmenize yardımcı olabilir. iPhone kullanıcıları, Apple tarafından sağlanan bazı gizlilik denetimlerine sahiptir ve kullanıcılar bu izinlerin gereksiz olduğunu düşünüyorlarsa fotoğraflara, kişilere ve GPS özelliklerine uygulama erişimini engelleyebilir."

Açıklamada, işletim sisteminin ve önemli uygulamaların sürekli güncellenmesi önerisi de yer aldı.



#Kaspersky
#mobil bankacılık
#Truva atı
1 saat önce
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Mobil bankacılığı hedef alan 'Truva atı' saldırıları ikiye katlandı
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