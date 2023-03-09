Mobil bankacılığı hedef alan 'Truva atı' saldırıları ikiye katlandı

"Uygulamalarınızı yalnızca Apple App Store, Google Play veya Amazon Appstore gibi resmi mağazalardan indirin. Bu marketlerdeki uygulamalar yüzde 100 güvenli değildir ancak en azından mağaza temsilcileri tarafından kontrol edilirler ve bazı filtreleme sistemleri vardır. Kullandığınız uygulamaların izinlerini kontrol edin ve bir uygulamaya izin vermeden önce dikkatlice düşünün. Güvenilir bir güvenlik çözümü, kötü amaçlı uygulamaları ve reklam yazılımlarını risk oluşturmaya başlamadan önce tespit etmenize yardımcı olabilir. iPhone kullanıcıları, Apple tarafından sağlanan bazı gizlilik denetimlerine sahiptir ve kullanıcılar bu izinlerin gereksiz olduğunu düşünüyorlarsa fotoğraflara, kişilere ve GPS özelliklerine uygulama erişimini engelleyebilir."