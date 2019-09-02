Ekonomi Mobil hizmetle 5 milyon işlem
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mobil hizmetle 5 milyon işlem

PTT, mobil şubeleriyle hiçbir bankanın olmadığı 311 yerleşim yerine ve ATM bulunmayan 91 beldeye ulaşmayı başardı. Mobil şubelerde şu ana kadar 5 milyon finansal işlem yapılırken, vatandaşların hizmetlere erişimi kolaylaştı. Bu sayede olası afetlerdeki mağduriyetlerin de önlenmesi amaçlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PTT mobil şubeleri, vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırdı.
PTT mobil şubeleri, vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırdı.

PTT AŞ, hiçbir bankanın olmadığı 311 yerleşim yerine hizmet götürdü. Kurum, aynı şekilde 91 yerleşim bölgesinde de mobil ATM hizmeti verdi. Böylece bu yerlerde toplamda 5 milyon finansal işlem yapılmış oldu. PTT’nin sunduğu mobil hizmetleri artırmasıyla bankaların gitmediği yerlerde de finansal ve ekonomik hareketlilik sağlanıyor. Bu sayede hem vatandaşa hizmet gidiyor hem de finansal piyasalarda belli bir hareket yaşanıyor. Posta, kargo ve bankacılık hizmetlerinin vatandaşların ayağına götürüldüğü Mobil PTT araçlarıyla en fazla işlem bankacılık alanında gerçekleştirildi

158 ARAÇ HİZMET VERİYOR

"PTT Her Yerde" sloganıyla müşterilerin taleplerinin yerinde karşılanması, hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla PTT şubelerinin olmadığı yerlerde kullanılmak üzere Mobil PTT uygulaması 2016 yılında başlatıldı. Deprem, sel gibi doğal afet durumları ile fuar, açılış, ulusal ve/veya uluslararası gösteri ve toplantılarda acil ihtiyaç duyulan yerlerde de kullanılan söz konusu uygulama için 158 Mobil PTT aracı tahsisi yapıldı. Bu araçlardan 55 büyük tipin tamamında,103 küçük tip aracın ise 101'inde ATM cihazı üzerinden bankacılık hizmeti veriliyor.

MOBİL ŞUBELER HER YERDE

Bu araçlar, şehir merkezlerinde ihtiyaç duyulan yerlerde, şehir merkezinden uzak sanayi bölgelerinde ve sınır bölgelerinde kullanılıyor.

Mobil PTT, ayrıca iş yeri açılmasına izin verilen fakat zaruri nedenlerle henüz faaliyete başlanılamayan yerler ile Evrensel Posta Hizmetleri kapsamında şehir merkezinin dışındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların posta, kargo ve bankacılık işlemlerinin yapılmasını sağlıyor. Askeri kışlalar, valilikler, hastaneler, üniversiteler, belediyeler, tapu ve nüfus müdürlükleri gibi kamu kurum ve kuruluşlardan talep gelmesi halinde görevlendirilen araçlarda, hem PTT Bank işlemleri hem de posta-kargo iş ve işlemleri gerçekleştiriliyor.

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  • Maliyetleri düşürüyor
  • Yeni kamu yönetimi anlayışı kapsamında "hizmeti vatandaşın ayağına götürme" konseptinin önemli bir unsurunu oluşturduğu belirtilen bu uygulamayla bugüne kadar yapılan işlem sayısı yaklaşık 5 milyon oldu. Mobil PTT araçlarıyla en fazla yapılan işlem ise 4 milyon 4 bin ile bankacılık olarak öne çıktı. PTT AŞ'nin "dünya markası olma" hedefine ciddi katkı sağladığı ifade edilen Mobil PTT uygulamasıyla şirket ulaşılır hale gelirken, sabit PTT iş yerlerinden en az yüzde 50 daha ucuz maliyetle hizmet sunuluyor.

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