Mobil işlemlerde yapay zeka dönemi

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bankacılık sektörü, birçok işlemlerinde kullanılmak üzere yapay zeka sistemlerinden yararlanıyor. Bu amaçla sesli yanıt sisteminden mobil bankacılık faaliyetlerine kadar farklı işlemler faaliyetler için geliştirilen yapay zeka müşterilerin erişimini ve işlem hızını artırıyor. McKinsey’in yayınladığı “Geleceğin Yapay Zeka Bankaları” raporuna göre yapay zeka, her yıl bankalar için 1 trilyon dolarlık ek fayda oluşturma potansiyeline sahip Bu beklenti ve şu an devam eden dönüşüm süreci, bankaları yapay zeka yatırımları ve iş modellerini yapay zeka odaklı geliştirmelerini teşvik ediyor.

FİNANSAL KARARA ETKİN DESTEK

Geçtiğimiz yıllarda bankaların uygulamalarında sıkça kullanılan asistanlar, özellikle cep telefonlarında kullanılan mobil uygulamalarda kullanıcıları etkin şekilde yönlendirmesiyle öne çıktı. Önceki dönemlerde menülerde çok fazla zaman kaybeden banka müşterileri, asistanlar sayesinde istedikleri bilgiye kolayca ulaşıyor. Bankacılıktaki akıllı uygulamalar, kişilerin harcama durumlarını anında rapor ederken birikim ve yatırımları konusunda da danışmanlık yapabiliyor. Kişisel asistan gibi çalışan bu uygulamalar müşterilerin birikimlerini akıllı şekilde değerlendirmeleri açısından önemli.

ÖĞRENEN MAKİNELER SAYESİNDE HIZLI KULLANIM

Son yılların popüler konularından olan yapay zeka ve makine öğrenimi, farklı sektörlerin olduğu gibi bankaların da gözdesi durumunda. Bankaların dijitalleşme iddiasıyla özellikle çağrı merkezlerinde devreye aldıkları yapay zeka uygulamaları günlük hayatın bir parçası olmuş durumda. Gelecekte daha fazla banka ve finans kuruluşunun da yapay zeka teknolojilerini aktif bir şekilde kullanması bekleniyor.

GÜNLÜK HAYAT İÇİN KULLANIM KOLAYLIĞI

Bankacılıkta yapay zeka, önde gelen finans kuruluşlarının çeşitli bankacılık hizmetlerini iyileştirmek için yapay zeka modellerini benimsemesiyle uzun bir yol katetti. Bankacılık ve finans sektöründe yapay zeka kullanmanın dolandırıcılık tespiti, şüpheli işlemler ve önleme gibi işlemler açısından da önemli faydaları bulunuyor. Bunun yanında, kişiselleştirilmiş hizmetlerle geliştirilmiş müşteri deneyimi, tahmine dayalı analitik kullanılarak geliştirilmiş risk yönetimi, mevzuata uygunluk ve operasyonel verimlilik gibi alanlarda önemli hizmetler veriyor.







