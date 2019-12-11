Mobilde 1,7 milyar GB rekoru

Teknoloji denildiğinde ülke olarak aklımıza son yıllarda ilk gelen şey internet ve onunda kullanım miktarını gösteren gigabayt (GB). Günlük dilde artık "Şu kadar GB kullandık, bu kadar GB hediye geldi" gibi konuşmalara aşinayız. internet sevdamız aynı zamanda teknoloji şirketlerinin de yıllık getirilerini de gösteriyor. 25 yılı tamamlayan Turkcell de, bu yıl kullanım rekorlarına imza attığını açıkladı.

YÜZDE 41'LİK ARTIŞ

Şirket müşterilerinin data kullanımını geçen yılın aynı dönemine göre mobilde yüzde 41 oranında artışla 1 milyar 788 milyon GB’a ulaştı. Turkcell’liler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik bir yükselişle 139 milyar 559 milyon dakikanın üzerinde konuştu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yıl sonu değerlendirme toplantısı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2019’da müşterilerin dijital hizmetlerde kullanım rekorları kırdığını belirten Erkan, "Yeni teknolojilerle ilk kez Turkcell müşterilerini tanıştırarak onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÇORLU VERİ MERKEZİ GÜN SAYIYOR

2020 yılında veri merkezi alanında da yaptıkları yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Erkan, Çorlu’da uluslararası standartlarda hizmet verecek olan yeni bir veri merkezini daha hizmete sunacaklarını söyledi. Erkan, 2022 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Gelecek yıl tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanında hızla büyüyeceklerini kaydeden Genel Müdür

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Erkan, şu bilgileri verdi:

2020'DE 3 ANA STRATEJİ

“Turkcell Dijital İş Çözümleri ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri şirketlerimiz 2020’de Turkcell’in büyümesine katkı sağlayacak iki önemli iştirakimiz olacak. Paycell, Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022’'de Paycell’de aylık 17 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli dijital uygulamalarımızı daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de 2022 yılına geldiğimizde 2,5 kat artırmış olacağız” dedi.

1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var

Murat Erkan, sektörde 2020’ye damga vuracak konuların başında fiber yatırımlarının geldiğini söyledi. 5G teknolojisinin sanayii üretimi için önemli olduğuna dikkat çeken Erkan yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için önemine de değindi. Genel Müdür, şöyle devam etti: “Türkiye’de bugün toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı var. İhtiyacımız olan fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre. Bu yatırımları her şirket ayrı ayrı yaparsa 15-16 milyar dolar gerekiyor. Ancak hep birlikte ortak yaparsak bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz. Bu yatırımların ülke kaynaklarının doğru kullanılması adına ortak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla kurulacak bir şirket dünyadan yatırımcıların da ilgisini çekecektir. Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üst yapıda sunacağımız hizmetler ile olması gerektiğine inanıyoruz.”