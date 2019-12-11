Ekonomi Mobilde 1,7 milyar GB rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mobilde 1,7 milyar GB rekoru

Turkcell 25’inci yılını rekorlarla kapatmaya hazırlanıyor. Genel Müdür Murat Erkan, şirket müşterilerinin 11 ayda, bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 1,7 milyar GB’ın üzerinde mobil internet kullandığını söyledi. Erkan, fiber altyapı yatırımlarının 5G'nin özellikle sanayide kullanımı için önemli olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Erkan
Murat Erkan

Teknoloji denildiğinde ülke olarak aklımıza son yıllarda ilk gelen şey internet ve onunda kullanım miktarını gösteren gigabayt (GB). Günlük dilde artık "Şu kadar GB kullandık, bu kadar GB hediye geldi" gibi konuşmalara aşinayız. internet sevdamız aynı zamanda teknoloji şirketlerinin de yıllık getirilerini de gösteriyor. 25 yılı tamamlayan Turkcell de, bu yıl kullanım rekorlarına imza attığını açıkladı.

YÜZDE 41'LİK ARTIŞ

Şirket müşterilerinin data kullanımını geçen yılın aynı dönemine göre mobilde yüzde 41 oranında artışla 1 milyar 788 milyon GB’a ulaştı. Turkcell’liler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik bir yükselişle 139 milyar 559 milyon dakikanın üzerinde konuştu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yıl sonu değerlendirme toplantısı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2019’da müşterilerin dijital hizmetlerde kullanım rekorları kırdığını belirten Erkan, "Yeni teknolojilerle ilk kez Turkcell müşterilerini tanıştırarak onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÇORLU VERİ MERKEZİ GÜN SAYIYOR

2020 yılında veri merkezi alanında da yaptıkları yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Erkan, Çorlu’da uluslararası standartlarda hizmet verecek olan yeni bir veri merkezini daha hizmete sunacaklarını söyledi. Erkan, 2022 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Gelecek yıl tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanında hızla büyüyeceklerini kaydeden Genel Müdür

Erkan, şu bilgileri verdi:

2020'DE 3 ANA STRATEJİ

“Turkcell Dijital İş Çözümleri ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri şirketlerimiz 2020’de Turkcell’in büyümesine katkı sağlayacak iki önemli iştirakimiz olacak. Paycell, Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022’'de Paycell’de aylık 17 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli dijital uygulamalarımızı daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de 2022 yılına geldiğimizde 2,5 kat artırmış olacağız” dedi.

1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var

  • Murat Erkan, sektörde 2020’ye damga vuracak konuların başında fiber yatırımlarının geldiğini söyledi. 5G teknolojisinin sanayii üretimi için önemli olduğuna dikkat çeken Erkan yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için önemine de değindi. Genel Müdür, şöyle devam etti: “Türkiye’de bugün toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı var. İhtiyacımız olan fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre. Bu yatırımları her şirket ayrı ayrı yaparsa 15-16 milyar dolar gerekiyor. Ancak hep birlikte ortak yaparsak bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz. Bu yatırımların ülke kaynaklarının doğru kullanılması adına ortak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla kurulacak bir şirket dünyadan yatırımcıların da ilgisini çekecektir. Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üst yapıda sunacağımız hizmetler ile olması gerektiğine inanıyoruz.”

1 milyon öğrenciye Turkcell internet
EKONOMİ
1 milyon öğrenciye Turkcell internet
İnsanlarımız ot yemekten öldü

İnsanlarımız ot yemekten öldü

Ahıska Sürgünü'nün ​şahitleri 75 yıl önce yaşadıklarını anlattı.
Balıkesirde art arda iki deprem

Balıkesir'de art arda iki deprem

Balıkesir halkı deprem sonrası geceyi sokakta geçirdi.
Nobel tepkisi: Rezalettir

Nobel tepkisi: Rezalettir

​Cumhurbaşkanı, anma programında konuştu.
Bugün soykırım ödüllendirildi

Bugün soykırım ödüllendirildi

​Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinden 'Nobel' tepkisi.
Abdülhamit'in<br>torunu Külliye'de

Abdülhamit'in
torunu Külliye'de

Osmanoğlu'nun rozeti Erdoğan'ın dikkatini çekti.
Ulaşım felç oldu

Ulaşım felç oldu

Macron karşıtları greve 'süresiz' devam edecek.

2 gün önce rüyasında görmüş

2 gün önce rüyasında görmüş

​Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı, gençlerin sorularını yanıtladı.
Bakanlık <br>soruşturma başlattı

Bakanlık
soruşturma başlattı

Okulda rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti.
Teröristlere <br>ceza yağdı

Teröristlere
ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.
İlk 'kırmızı' uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Antalya'da, valilikte kriz masası oluşturuldu.
15 yıla kadar <br>hapsi isteniyor

15 yıla kadar
hapsi isteniyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ çıktı.
Hasta çocuk 4 saat <br>yerde bekletildi

Hasta çocuk 4 saat
yerde bekletildi

​İngiltere bu olayı konuşuyor.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.