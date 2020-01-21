Ekonomi Mobilyacılar fuara iddialı geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mobilyacılar fuara iddialı geliyor

İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı bugün kapılarını açıyor. 750 firmanın ürünlerini sergileyeceği fuarda 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 10 bini yabancı 30 bin ziyaretçi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu yıl 16’ncı kez sektör profesyonellerini buluşturacak olan CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı bugün açıldı. Fuar aralarında Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya Britanya, Fransa, Türkiye, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika’nın bulunduğu mobilya devlerini bir araya getirecek. Türkiye’nin en büyüğü, dünyanın ise en büyük 2’nci fuarı olarak gösterilen etkinlik, büyük bir ekonomik potansiyeli de bünyesinde barındırıyor. Alternatif pazarlara yönelik ürün grupları da alım heyetlerine tanıtılacak. Sektörde bu yılki öncelik katma değerli ürün ihracatı olarak öne çıkıyor.

Fotoğraf: Arşiv

YAPAY ZEKA İLE TİCARET AKILLANDI

Yoğun talep üzerine çadır ekleyerek bir hol daha açan ve 12 hole çıkaran CNR yönetimi ayrıca fuarda ilk kez yapay zeka kullanacak. CNR Holding tarafından global pazar istihbarat sisteminin ilk kez hayata geçirildiği İMOB Fuarı’nda bu sayede doğru alıcılarla satıcılar buluşturulacak. Teknolojinin bütün sektörleri etkisi altına aldığını aktaran CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Fuarcılık endüstrisi de bundan nasibini alıyor. Biz bunu çok önceden fark eden bir şirketiz. Teknolojiye yönelik yatırımlarımız 5 yıl öncesine dayanıyor. Bu yatırımlarımız neticesinde artık katılımcı odaklı fuarcılıktan alıcı odaklı fuarcılığa geçiyoruz. Yapay zeka destekli ‘Data Yönetim Sistemi’miz fuarımıza gelecek ulusal ve uluslararası alıcılara uygun katılımcıları belirleyerek onları bir araya getireceğimiz yeni bir dönemi başlatıyor” dedi.

2,5 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

Nuri Gürcan

Yeni yılı girilirken 2019 yılını da yüzde 12 büyümeyle 3,5 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2020 yılı için 4,5 milyar Dolarlık ihracat hedefi koyan mobilya sektörü, 130 ülkeden tedarik heyetini de ağırlayacak. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da, fuarın ticareti arttırma açısından büyük önem taşıdığını aktardı. Organizasyon kapsamında 2,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin oluşmasını beklediklerini ifade eden Gürcan, fuar kapsamında Çinli satın almacılarla bir araya geleceklerini belirtti. Gürcan, “Şu anda Çin’e 100 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 3 yıldır Şanghay bölgesinde düzenlenen fuarlara katılarak Türk mobilyasının Çin’e ulaşmasında önemli bir yol haritası çizdik ve Çin pazarında yüzde 100’e yakın bir büyüme kaydettik. Dünyanın en büyük mobilya ihracatçısına zanaatkar yönü yüksek mobilyalar gönderiyoruz” dedi.

Dünyanın gözü bu fuarda

Mustafa Balcı

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, düzenlenecek olan fuarla ilgili şunları söyledi: “Dünyanın en kapsamlı ve prestijli mobilya fuarlarından biri olan İMOB, 16. yılında da başta Türkiye olmak üzere Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya, Britanya Krallığı, Japonya, Fransa, Vietnam, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika’nın da yer aldığı ülkelerden pek çok markayı ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Yani dünyanın gözü bu fuarda olacak. Vatandaşlarımıza da açık olan fuar, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 6 gün boyunca ziyaret edilebilecek. KDV indiriminin etkilerini vatandaşlarımız fuarda görecek” dedi.


İndirim kayıtdışını sonlandıracak

Ahmet Güleç
  • Mobilya Sanayicileri Derneği Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de gelen talepleri karşılayabilmek için katılımcıların alanlarını daraltıp ek alan açmaya çalıştıklarını söyledi. Sektöre dair açıklamalar da yapan Güleç, "Sektörde 50 milyar TL'lik bir pazar hacmi var. Ancak bunun yaklaşık yüzde 40'ı kesilmeyen faturalar nedeniyle kaçak durumundaydı. KDV'nin yüzde 8'e düşmesiyle birlikte bu kaçak oranı yüzde 15'lere düşer. Yani 20 milyar liralık kayıt dışılık 7-8 milyara düşer. 12-13 milyar liralık iş hacmi kayıt altına alınır" dedi. Markalı mobilya mağazalarının KDV indirimini fiyatlarına yansıttığını anlatan Güleç, "Aralık ayı mobilya fiyatlarına göre ocakta fiyatlar yüzde 10 düştü" diye konuştu.

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