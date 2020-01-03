Mobilyada KDV yüzde 8’e indi

Çanakkale’de iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının süresiz olarak yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Yılın ilk ekonomi zirvesinde verilen müjdelerden bir diğeri de esnaf ve tarımsal kredi faizlerinin yüzde 12'den 9'a düşürülmesi oldu. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda ülke genelinde 13’üncüsü düzenlenen ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor’ buluşmasında konuşan Albayrak, “Malumunuz en son geçtiğimiz hafta sıfır konutlarda faiz oranlarını yüzde 0.99’dan 0.79’a çekmiştik. Buradan da iki müjdemiz var” dedi.

Berat Albayrak

İLK MÜJDE MOBİLYACILARA

Çanakkale’de mobilyacılık sektörünün de önemli olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, “Geçtiğimiz haftalarda Kayseri’deydik. Orada da çok yoğun bir mobilya üretimi var. Orada mobilya sektörünün ciddi oranda KDV’yi yüzde 18’i indirelim yönünde bir talebi olmuştu. Buradan mobilyacılık sektörü için de güzel bir haber olan mobilyadaki KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdük" dedi. Mobilya ile birlikte tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

ÇİFTÇİYE VE ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Bakan Albayrak, kamu bankalarının, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini de yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdüğünü duyurdu. Albayrak, "Halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulanıyordu. Bu oran yüzde 5'in altına düşecek. Tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Gelecek 3 yıl için öngördüğümüz, yüzde 5 büyüme. Bu istikamette 2020 yılına gelmeden öncü rakamlar, önümüzdeki dönemdeki tüm bu finansal koşulların daha da iyileşmesi, finansal oynaklıkların ve belirsizliklerin azalması, enflasyondaki kazanımların devam etmesi, tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanmanın etkisiyle çok rahat bir şekilde inşallah bu süreci gerçekleştireceğiz. İstihdam da artacak” dedi. Bakan Albayrak, İVME Paketi içinde seracılık noktasında finansman paketi kapsamında, haziran ayından bugüne kadar 33 bin 12 çiftçiye 2,6 milyar liralık kredi limiti tahsis edildiği bilgisini de paylaştı.

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MOSDER Başkanı Balcı: Sektörde yüzler güldü

Mustafa Balcı

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, mobilya sanayisi adına yılın ilk müjdesini aldıklarını söyledi. Balcı, “Bakanımız yaptığı açıklama ile yeniden yüreğimize su serpti. 2019 yılı içerisinde belli periyotlarda uzatılan KDV indiriminin 2020 yılında artık yüzde 8 bandında sabitlenmesi bizlere moral oldu. Türk mobilya sanayii olarak 179 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin son yıllarda en yükselişe geçen sektörlerinin başında bulunan mobilya sektörü, 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 9 bandında ihracatta yükselişe geçti. Katma değeri yüksek olan mobilyada, 2020 yılı hedeflerimizi de bu doğrultuda daha yüksek tutuyoruz ve yüzde 25 oranında ihracat rakamlarına ulaşmayı planlıyoruz. KDV indirimi ile sektör, istihdama daha çok yatırım yapacaktır” dedi.

Satışlar yüzde 20 artar

Ahmet Güleç

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, kararın hem yurt içi satışlara hem de ihracata pozitif katkı sağlayacağını kaydetti. Güleç, “İndirim 100 bin kişiye daha iş olanağı sağlayacak. 2020 ihracat hedefimiz 5 milyar dolar, iç pazarda ise 55 milyar TL’lik bir işlem hacmi bekliyoruz" dedi. İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan KDV indirimiyle sektörde yaklaşık yüzde 20'lik bir artış beklediklerini dile getirdi. Ali Fuat Gürle ise kararın sektörü kayıt altına alacağını aktardı.