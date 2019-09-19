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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Modanisa.com'a Turquality belgesi

Beş kıtada 135 ülkeye yıllık 5 milyon paket gönderen Modanisa, ilk küresel online Türk moda markası olma yolunda yatırımlarını hızlandırmak hedefiyle Turquality programına katıldı. Modanisa CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe “2023 e-ihracat hedefimiz 1 milyar dolar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Toplam cirosu içerisinde ihracatının payı yüzde 76'ya ulaşan Modanisa, Turquality Destek Programı’na kabul edildi. Program kapsamında, ilk kez bir online alışveriş sitesi, bu programa katılmaya hak kazandı.

850 ÜRETİCİYLE ÇALIŞIYOR

  • Kerim Türe
  • Turquality’nin, hedeflerine ulaşmada önemli katkılar sağlayacağını belirten Modanisa CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, "Bir anlamda Türkiye’nin hazır giyimdeki gücünü dünyaya taşıyoruz. 2011 yılında 50 tedarikçi ile çıktığımız yolda bugün 850’den fazla tedarikçimiz var. Bu girişimcilerin yüzde 80’i kadın. 5 kıtada 135 ülkeye kargo gönderiyoruz. Aylık 16 milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyoruz. Yayınlarımızı Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde gerçekleştiriyoruz. Turquality Destek Programı’na kabul edilmemiz, Türkiye’yi dünyada muhafazakar modanın merkezlerinden birisi yapma hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak" şeklinde konuştu.

E-İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

Son 3 yılda üst üste Türkiye e-ihracat şampiyonu olduklarını ve Modanisa'nın kendi pazarında dünyanın öncü e-ticaret platformlarından biri olduğunu bildiren Kerim Türe, "Toplam ciromuz içerisinde ihracatın payı yüzde 76'lara yükseldi. 2020 ihracat hedefimiz 200 milyon dolar. 2023 yılı için kendimize koyduğumuz ihracat hedefi ise 1 milyar dolar” ifadelerini kullandı. Gelişmekte olan ülkelerdeki e-ihracat ortalaması, toplam ihracatın yüzde 7’si dolayında iken gelişmiş ekonomilerde bu oranın yüzde 11-12 seviyesinde olduğunu ifade eden Türe, “Ülkemizde ise e-ihracat oranı maalesef sadece yüzde 1,5. Bu doğrultuda, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde e-ihracatın mevcut payının 2023 yılına kadar yüzde 5’e çıkarılması hedefleniyor. Bu hedef bile halen gelişmiş ülkelerin gerisinde kalıyor. Bunu daha da yukarılara çekmek için çalışmamız şart" şeklinde konuştu.

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