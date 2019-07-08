Ekonomi Motorinde 15 kuruş indirim yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika... Motorinde 15 kuruş indirim yapıldı

Motorinde 15 kuruş indirim yapıldı

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 15 kuruşluk indirim yapılacak. Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruşluk indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,54 liradan 6,39 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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