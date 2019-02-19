Benzinden sonra motorine de zam geliyor - İşte motorinde beklenen zam oranı Benzinden sonra sıra motorinde Türkiye'nin işlenmiş akaryakıt ürünlerinde temel aldığı piyasa olan Akdeniz piyasasındaki fiyat artışı benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş olarak yansırken motorinde ise zam beklentisi 20 kuruşa yükseldi.

Haber Merkezi 19 Şubat 2019, 09:09 Son Güncelleme: 19 Şubat 2019, 09:29 Yeni Şafak