Benzinden sonra sıra motorinde

Akaryakıtta zam beklenti sırası motorinde. Pazartesi günü yurt dışındaki motorin fiyatlarının bir gecede yüzde 3.50 yükselmesi ile piyasa uzmanları zam beklenti miktarını 20 kuruşa çekti.
- Fiyat artışlarının bu geceden itibaren her an yapılabileceği belirtiliyor.
BENZİNE 27 KURUŞ
Benzin fiyatlarına ise bugünden geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı. Artış sonrası İstanbul'da 6 lira 10 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 37 kuruşa yükselirken, Ankara'da bu rakam 6 lira 16 kuruştan, 6 lira 43 kuruşa, İzmir'de ise 6,14'ten 6,41 seviyesine çıkmış oldu.