Ekonomi Benzinden sonra sıra motorinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzinden sonra motorine de zam geliyor - İşte motorinde beklenen zam oranı

Benzinden sonra sıra motorinde

Türkiye'nin işlenmiş akaryakıt ürünlerinde temel aldığı piyasa olan Akdeniz piyasasındaki fiyat artışı benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş olarak yansırken motorinde ise zam beklentisi 20 kuruşa yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzine bugünden geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapılmıştı.
Benzine bugünden geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapılmıştı.

Akaryakıtta zam beklenti sırası motorinde. Pazartesi günü yurt dışındaki motorin fiyatlarının bir gecede yüzde 3.50 yükselmesi ile piyasa uzmanları zam beklenti miktarını 20 kuruşa çekti.

  • Fiyat artışlarının bu geceden itibaren her an yapılabileceği belirtiliyor.

BENZİNE 27 KURUŞ

Benzin fiyatlarına ise bugünden geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı. Artış sonrası İstanbul'da 6 lira 10 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 37 kuruşa yükselirken, Ankara'da bu rakam 6 lira 16 kuruştan, 6 lira 43 kuruşa, İzmir'de ise 6,14'ten 6,41 seviyesine çıkmış oldu.

Benzine zam geldi
EKONOMİ
Benzine zam geldi
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