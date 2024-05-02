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Ekonomi

Motorinden sonra sıra LPG'de: Yarın gece büyük indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinde inişli çıkışlı seyir sürerken bir indirim haberi daha geldi. Nisan ayının son haftası motorin fiyatlarına gelen indirimin ardından bir indirim haberi de LPG için geldi. Otogaz fiyatlarındaki büyük indirimin yarın gece istasyon fiyatlarına yansıması bekleniyor. İşte üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları..

12:22 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:22 - 2/05/2024 Perşembe
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Brent petrol fiyatındaki değişimler akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor.


25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine (mazot) 1 lira 17 kuruş indirim gelmişti.


Motorinin ardından bu kez de LPG'ye indirim yolda.


Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.


Benzin ve motorin fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.


Üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları


İstanbul


İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.56 TL


İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.00 TL


İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.65 TL


İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.07 TL


İzmir


İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.73 TL


İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.20 TL


Ankara


Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.50 TL


Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.96 TL




#LPG
#Otogaz
#İndirim
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