Brent petrol fiyatındaki değişimler akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor.
25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine (mazot) 1 lira 17 kuruş indirim gelmişti.
Motorinin ardından bu kez de LPG'ye indirim yolda.
İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.
Benzin ve motorin fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.
Üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.56 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.00 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.65 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.07 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.73 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.20 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.50 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.96 TL