Motorine büyük indirim geldi

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki son gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geldi.

Son indirimin adresi ise bu kez motorin oldu. yenisafak.com'un Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan elde ettiği bilgilere motorine 21 kuruş indirim geliyor.

İndirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI YENİ FİYATLAR

21 kuruşuk indirimin ardından İstanbul'da ortalama litresi 5 lira 27 kuruştan satılan motorinin fiyatı yarından itibaren 5 lira 6 kuruşa gerileyecek. Fiyatlar İzmir'de ise 5 lira 17 kuruşa, Ankara'da ise 5 lira 14 kuruşa gerileyecek.