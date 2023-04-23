Motorine indirim geliyor

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Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmaya göre değişim gösteren akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor.
Küresel resesyon endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken 21 Nisan'da akaryakıt fiyatlarına çifte indirim gelmişti.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.
İşte 23 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
Motorin litresi 20.18
Benzinin litresi 21.25
Motorin litresi 20.54
Benzinin litresi 21.6
Motorin litresi 20.62
Benzinin litresi 20.57