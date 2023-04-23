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Ekonomi

Motorine indirim geliyor

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları brent petrolde yaşanan dalgalanmalara göre değişiyor. Brent petrol fiyatındaki gerilemenin ardından 21 Nisan'da motorin fiyatlarına 0,91 TL, benzin fiyatlarına ise 1 lira 21 kuruş indirim gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatına salı günü bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

11:58 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmaya göre değişim gösteren akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor.

Küresel resesyon endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken 21 Nisan'da akaryakıt fiyatlarına çifte indirim gelmişti.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

İşte 23 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...


GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İSTANBUL

Motorin litresi 20.18

Benzinin litresi 21.25


Ankara

Motorin litresi 20.54

Benzinin litresi 21.6


İzmir

Motorin litresi 20.62

Benzinin litresi 20.57




#motorin
#akaryakıt
#indirim
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