Motorine zam geldi Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırılar sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

Haber Merkezi 16 Eylül 2019, 16:05 Son Güncelleme: 16 Eylül 2019, 16:11 Yeni Şafak