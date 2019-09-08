Ekonomi MTA yurt dışına açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MTA yurt dışına açıldı

Türkiye, maden arama ruhsatı aldığı ülkelerde harekete geçti. Özbekistan ve Sudan’da ruhsat alınan bölgelerde havadan maden röntgeni çekilecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü çalışmalarına Özbekistan’da başlarken, Sudan’daki saha kasım veya aralık ayında incelenecek.

Fazıl Şahan Yeni Şafak
MTA uçağı
MTA uçağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla geçtiğimiz dönemde Sudan ve Özbekistan’da maden arama ruhsatları alarak şirketler kuran Türkiye, faaliyetlerine hız veriyor. Bu ülkelerde havadan jeofizik çalışmaları yapılarak maden kaynaklarının yoğun olduğu bölgeler tespit edilecek. Söz konusu çalışmaların ilki Özbekistan’da başlatıldı. Özbekistan’a giden MTA ekibi ve uçağı yapılan kalibrasyon ayarları sonrası 23 Ağustos’ta ölçüm almaya başladı. Uçaklar 3 ruhsat sahasında yaklaşık 20 bin kilometrelik uçuş ile tarama işini neticelendirecek. Çalışmaların teknik ve hava şartlarına bağlı olarak 30 günde tamamlanması planlanıyor.

Özbekistan haritası

SUDAN DA GÜN SAYIYOR

MTA’nın bir diğer sahası olan Sudan’da yürütülecek havadan jeofizik çalışması mevsim şartları gereği kasım-aralıkda gerçekleştirilecek. MTA’nın sahip olduğu iki ruhsat sahasının yaklaşık 15 bin kilometrelik uçuş ile bir ayda taranabileceği öngörülüyor. Özbekistan ve Sudan’daki sahalarda yürütülecek çalışmalarla yurt dışı tecrübesi kazanılması amaçlanırken hem tecrübe hem tanınırlık sayesinde diğer ülkelerden taleplerin de artabileceği belirtiliyor.

NOKTA ATIŞI YAPILACAK

Havadan jeofizik çalışmaları yeni çalışılacak bölgelerin jeolojilerinin daha net bir şekilde görülmesini, bölgenin röntgeni çekerek maden kaynaklarının yoğun bulunduğu bölgelerin tespit edilip sahaların daraltılmasını sağlayacak. Elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak haritalar ve diğer bilgilerle nokta atışla arama ve sondaj yapılabilecek.

  • Havadan jeofizikte dünya zirvesinde
  • Potansiyel alanların belirlenmesinde anahtar rol oynayan havadan jeofizik çalışmalarının bir ruhsat alanında ilk aşamada yapılabilecek en hızlı sonuç veren çalışmalardan biri olduğu ifade ediliyor. Jeofizik çalışmalarının havadan yapılmasının 100 kat daha kısa sürede ve 29 kat daha ucuz olduğu belirtilirken halihazırda Türkiye’nin, uçuşundan, verilerin toplanması ve işlenmesine kadar tüm süreci tek başına yürütebilecek 7-8 ülke arasında yer alıyor.
  • 920 bin kilometrekare tarandı
  • Havadan Jeofizik çalışmaları 2017 yılında Türkiye Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi kapsamında 2 Cessna Grand Caravan EX uçağına gerekli cihaz, sensör ve donanımların entegre edilmesiyle başlanmıştı. Bu proje ile sadece 1/100.000’lik bir paftanın küçük bir kısmındaki 8 lokasyonda radyoaktif hammadde ve nadir toprak elementlerine yönelik alanlar tespit edilerek ruhsatları MTA’ya kazandırılmıştı. 23 Ağustos itibariyle Türkiye genelinde 920 bin kilometrekarelik sahanın taranması tamamlandı.

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