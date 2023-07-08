MTV muafiyeti

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile bazı vergilerde artışları da öngören kanun teklifi görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapıldı. Teklifin etki analizine göre, kamu borçlanma limiti 669 milyardan 2 trilyon 181 milyara çıktı. Torba kanunla cumhurbaşkanına çalışanlar bazında toplamda bütçeden 794,1 milyar TL’lik ödeme aktarılması yetkisi verildi. Düzenlemeyle kamu işçilerine 388,3 milyar TL ödeme yapılacak. Bu rakamın 177,1 milyar TL’si kamu memurlarına seyyanen yapılan 8 bin 77 TL’lik zam. Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahiplerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya çocuklarını, anne veya babasını kaybeden mükelleflerden ek motorlu taşıtlar vergisi alınmayacak.





3,7 MİLYON MEMURA ZAM

Yaklaşık, 3,7 milyon kamu görevlisinin (işçiler hariç) aylık ve ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 yılında merkezi yönetim bütçesine ilave maliyeti 177 milyar TL olacak.

2023 yılı için net borçlanma kullanım tutarı, Bakan ve cumhurbaşkanı tarafından artırılan tutarın 3 katı olarak uygulanması amaçlanıyor. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında 660,9 milyar TL olan borçlanma limiti bu düzenleme ile 2 trilyon 181 milyar TL’ye yükselecek.





KURUMLAR VERGİSİNDEN 120 MİLYARLIK KATKI

Düzenlemeyle 2023 yılında uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25’e çıkarılacak. Bu oran, şirketlerin kurum kazançları için yüzde 30 olacak. İhracat yapan kurumlarda ise kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli uygulanması sağlanacak. Etki analizine göre düzenlemenin kamuya katkısı 2023 yılında 80 milyar TL, bir yıllık etkisi ise 119,9 milyar TL olarak hesaplandı.





MTV’NİN GETİRİSİ 30 MİLYAR TL

Teklif kapsamında 2023 yılında 1 defaya mahsus olmak üzere motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl tahakkuk ettirilen tutar kadar tekrar alınması ön görüldü. Motorlu taşıtlar vergisinde yapılan düzenlemeyle 30 milyar lira ilave gelir sağlanması amaçlandı.

Ocak 2023’te MTV’den 37.2 milyar TL tahakkuk edildi. Düzenlemeyle deprem bölgesine vergi istisnası getirildi. Bu kapsamda 30 milyar TL ilave gelir bekleniyor.

İşverene 2023 yılının ikinci altı ayında asgari ücret desteği olarak 500 TL verilecek. Asgari ücret maliyetinin 19,02 Milyar TL olması öngörüldü.



