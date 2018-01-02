MTV ödemeleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi başladı ve 31 Ocak 2018'de ödemelerin son günü olacak.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR ?

MTV ödemesi yapmak için birkaç seçenek mevcut:

MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabilir

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GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödemek mümkün.

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