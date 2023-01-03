Ekonomi Mukavemet Karadenizde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mukavemet Karadeniz’de

Karadeniz gazını hanelere taşıyacak şebekenin su altındaki birçok işlemi, adını Kıbrıs’ın bağımsızlığına damga vuran Türk Mukavemet Teşkilatı’ndan alan Mukavemet Gemisi’ne emanet.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Mukavemet Karadeniz’de
51 parçadan oluşan Karadeniz enerji filosunun en kritik işlemlerini Mukavemet Gemisi üstlendi.

Karadeniz gazını hanelere taşıyacak şebekenin su altındaki birçok işlemi, adını Kıbrıs’ın bağımsızlığına damga vuran Türk Mukavemet Teşkilatı’ndan alan Mukavemet Gemisi’ne emanet. 51 parçadan oluşan Karadeniz enerji filosunun en kritik işlemlerini Mukavemet Gemisi üstlendi. Kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dev dağıtım haznesi Mukavemet tarafından kuyumcu hassasiyetiyle deniz dibinde tespit edilen noktalarına yerleştiriliyor.

Bu çerçevede Peçenek ve Çepni adı verilen ilk iki dağıtım haznesi deniz dibinde yerini aldı. Peçenek ve Çepni’den sonra Mukavemet gemisinin yakın dönemde üçüncü hazneyi de deniz dibine indirmesi bekleniyor.

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