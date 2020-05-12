Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Mükelleflere elektronik tebligat çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mükelleflere elektronik tebligat çağrısı!

Koronavirüs nedeniyle pek çok işlemin elektronik ortamda yapılması tercih edilirken Gelir İdaresi Başkanlığı, zorunlu mükellefler dışındaki kişi ve şirketlerin de gönüllü olarak elektronik tebligat uygulamasına geçebileceğini bildirdi. e-Tebligat Sistemi’ne dahil olan mükellef, kendisine kesilen trafik para cezasından veya idari para cezalarından hızlı ve zamanında haberdar olabilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) birlikte elektronik uygulamaların kullanımı artarken Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da mükelleflerin gönüllü olarak elektronik tebligat (e-Tebligat) uygulamasına geçmesini önerdi.

GİB tarafından uygulanan e-Tebligat, ilgili kamu kurumunca düzenlenen belgelerin mükelleflere posta yerine elektronik adresleri üzerinden ulaştırılması anlamına geliyor. e-Tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğuruyor.

  • Başkanlık, Kovid-19 sürecinde e-Tebligat Sistemi'nin kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak üzere mükelleflere yönelik bir broşür hazırladı.

Sistemi, kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların kullanması zorunlu tutulurken, Başkanlık, zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişilerin sisteme gönüllü başvurması çağrısında bulundu.

Buna göre, sadece sahip olduğu araç nedeniyle motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan bir vatandaş, sistemi kullanmak zorunda değil. Ancak kendisine kesilen trafik para cezasından veya idari para cezalarından hızlı
ve zamanında haberdar olarak haklarından faydalanmak isterse e-Tebligat’a dahil olma imkanı bulunuyor. İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Başvuru bizzat mükellef veya kanuni temsilcisi ile yapılabileceği gibi e-Tebligat Sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterden verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da yapılabiliyor.

Elektronik tebligat gönderimine ilişkin bilgilendirme amacıyla, mükelleflerin e-Tebligat başvurusu sırasında veya daha sonra beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ve e-posta adreslerine mesaj da iletiliyor. Ancak mükellefin bu bilgilendirme mesajlarını beklemeden elektronik tebligat adresini takip etmesi önem taşıyor.

5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak

Mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi web sayfasında yer alan "e-Tebligatlarım" bölümünden kendilerine tebliğ edilen belgeyi görüntüleyebilecek, tebliğ tarihini öğrenebilecek ve belgenin çıktısını alabilecek.

e-Tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram altın 385 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram altın 385 lira seviyelerinde

Berberler en az 10 lira zam yapacak
EKONOMİ
Berberler en az 10 lira zam yapacak
Abone Ol Google News
En küçük savaşçı

En küçük savaşçı

​45 günlük Amine bebek alkışlarla yoğun bakımdan çıkarıldı.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu, valilik uyarı yaptı.
Güçlübüyüme bekliyor

Güçlü
büyüme bekliyor

​EBRD Başkanı'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

​Osman Bey'in rüyası ile bereketlenen topraklar.
Yangın çıkarma hastalığı var

Yangın çıkarma hastalığı var

'Gizemli yangınlara' pedagog yorumu: Tedavi edilmesi gerek.
İYİ Parti'den<br>HDP'ye açık kapı

İYİ Parti'den
HDP'ye açık kapı

​"HDP'li Sancar'la görüşür müsünüz?" sorusuna 'hayır' demedi.

EastMed<br>projesi çöktü!

EastMed
projesi çöktü!

​Uzmanlar, Türkiye karşıtı bildiriyi yorumladı.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Play-off önerisi

Play-off önerisi

​Eşref Hamamcıoğlu'ndan TFF'nin kararına tepki

Tatilcilerin<br>yeni tercihi

Tatilcilerin
yeni tercihi

​Günlük iki bin TL ödemeyi gözden çıkardılar.
Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

​İstanbul'da boğaz köprülerinde trafik yoğunluğu.
Türkiye'de<br>koronayı yendi

Türkiye'de
koronayı yendi

​İsveç'ten ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmişti.
Yolcular<br>testten geçecek

Yolcular
testten geçecek

​Koronavirüs sonrası havalimanlarında yeni dönem.
Denizden bulaşmaz

Denizden bulaşmaz

Enfeksiyon uzmanından rahatlatan açıklama.
21 milyarlık<br>sürpriz adım

21 milyarlık
sürpriz adım

​Üç kamu bankası için çalışmalar başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.