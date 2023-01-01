Murat Kurum ASAD Platformu’nun konuğu oldu: Yüksek kira fiyatlarına çözüm geliyor

ASAD Platformu, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’u özel bir yemekte ağırladı. Platformun genel başkanı Murat Doğanay’ın misafirliğinde, Prof.Dr. Ragıp Kutay Karaca’nın moderatörlüğünde gerçekleşen bu buluşmaya eski-yeni siyasetçiler, bilim insanları, sanatçılar ve medya mensupları katıldılar.





Murat Kurum çevre ve şehircilik adına tecrübelerini aktarırken İstanbul özelinde yapılması gerekenlere de dikkat çekti.

İklim değişikliğinin etkileri

Kurum, iklim değişikliğinin dünya siyasetinde değişimler yaratacağını bu nedenle tüm dünyanın beraber hareket etmesi gerektiğini söyledi. Beraber hareket etmenin önemini vurgularken gelişmiş ülkelerin iklim krizine yönelik samimiyetlerini sorgulayan Kurum, ne olursa olsun Türkiye’nin bu uyumu yakalaması gerektiği üzerinde durdu.





Konuşmasının büyük bölümünü İstanbul’a ayıran Kurum, şehrin ulaşım, deprem, kentsel dönüşüm, göç ve barınma fiyatlarını artışı olmak üzere 5 ana sorunu olduğundan bahsetti. İstanbul’un hem kendine hem de Türkiye’nin tümüne bakan bir ekonomik girdisi olduğundan dikkatle depremi bir milli güvenlik sorunu olarak gördüğünü ifade eden Kurum, İstanbul’daki tüm kamu-özel kurum ve kuruluşlarda bir deprem ekibinin kurulması gerekliliği üzerinde durdu. Bunların yanında tarihi yarımadanın dünya adına önemine binaen yarımadaya ait ayrı bir planın yapılması gerektiğini söyledi.

Yüksek kiralara çözüm

Kurum, İstanbul’daki ev fiyatları ve kiralardaki artışlarının hazırlanacak projeler dalgasıyla kırılabileceğini ancak bu konuda devlet-vatandaş iş birliğinin önemini vurguladı.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sonlandırıldı. ASAD Platformu Başkanı Murat Doğanay geleneksel hale geldiği üzere kızıl elma biblosunu Murat Kurum’a sundu.







