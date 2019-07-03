Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Muratbey Burgulu tescillendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Muratbey ‘Burgu’lu tescillendi

Muratbey, inovatif ürünü Burgu peynirini ABD’de de tescil ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necmi Erol
Necmi Erol

Dikkat çeken formu ve lezzetinin yanı sıra peynirin üretildiği son teknoloji makinesinin tasarımının da kendilerine ait olduğunu söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Türkiye’nin yerli ve milli markası olarak yurtdışında da Burgu’nun kendi adlarına tescillenmesi ve patentinin alınması için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

YERLİ ÜRETİMLE BÜYÜYECEĞİZ

Erol, Dünya genelinde 4 kıtaya ihraç ettikleri Burgu peynirin ABD’de büyük beğeniyle tüketildiğini ifade ederek, “Yurtdışında markalaşma ve globalleşme stratejilerimiz kapsamında uluslararası arenada varlığımızı tescilliyoruz. Bu kapsamda yurtdışında patent çalışmalarımıza hız verdik” diye konuştu.

Bugün Türkiye’de üreterek Avrupa Birliği ülkelerine peynir ihraç edebilen tek marka olarak peynir yapımında kullandıkları sütü 54 yıldır bölge üreticilerinden ve çiftliklerden temin ettiklerini belirten Erol, “Bugün dünyanın dört bir yanındaki sofraları Türk üretimi peynirlerle buluşturan Muratbey olarak, Uşak’ta son teknoloji ile donattığımız üretim tesisine yatırım yapıyor ve yerli üretime katkı sağlıyoruz. Toplum sağlığını destekliyor, peyniri sağlıklı atıştırmalık olarak günün her saati için tüketicilerimize sunuyoruz. Ülkemizin katma değerli yerli üretimle büyüyeceği bilinciyle, dünyaya peyniri sevdiren bir Türk markası olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

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