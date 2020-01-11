Ekonomi MÜSİAD asılsız iddiaları yalanladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD asılsız iddiaları yalanladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) son günlerde Genç MÜSİAD yapılanması ve MÜSİAD Bolu Şubesi'ne ilişkin basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Genç MÜSİAD Bolu Şube Başkanını belirleme konusunda öne sürülen iddialara ilişkin MÜSİAD’dan yapılan açıklama, “30 yıllık itibarlı ve vakur geçmişi, kuruluşundan bugüne milletinin ve devletinin hizmetine sunduğu tüm imkan ve faaliyetleriyle bugün eriştiği noktada, dünyanın en saygın ve aktif iş ve sermaye platformlarından biri haline gelen MÜSİAD, ismine yakışır bir şekilde müstakil kimliğini koruyarak hiçbir örgüt, yapılanma ve sair topluluklar ile ilişki ve bağlantı içine girmeden, özgür, özerk ve özgün hareketini tüm dünyada Türkiye'yi gururla temsil ederek sürdürmektedir ve sürdürecektir” denildi.

KASITLI BEYANLAR

Söz konusu iddiaların asılsız olduğu aktarılan açıklamada, “Son günlerde Genç MÜSİAD yapılanması ve MÜSİAD Bolu Şubemiz üzerinden başlatılan ve devamında ülkemizin menfaatleri ve refahı için çalışan ve yol arkadaşlarımız olarak saydığımız kurumların, iç yapılarına müdahale şeklinde aksettirilen, kurumumuza yönelik çirkin, mesnetsiz ve kasıtlı saldırıları hiçbir şerait altında kabul etmediğimizi ve kınadığımızı beyan ederiz” ifadelerine yer verildi.


BOLU'DAN CEVAP VERECEK

  • MÜSİAD Bolu Şubesi'nde vuku bulduğu iddia edilen konunun, muhatapları arasında yaşanmış münferit bir hadise ve tamamen MÜSİAD iç işleyişi ile alakalı bir mevzu olduğu, bahsi geçen örgütsel yapılanma ile hiçbir bağlantısı bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Konunun tüm muhatapları dinlenmeden ve dahi MÜSİAD yönetim ve kuruluş ilkelerine yakışır bir şekilde sonuca bağlanan bu münferit hadiseyi, tek taraflı ve yanlı bir şekilde kamuoyuna aksettirmek ne gazetecilik ahlakı ne de insani etik değerler ile bağdaşmaktadır. Genel merkez ve yerel yapılanma birimlerimizin 14 Ocak Salı günü Bolu’da basın toplantısı düzenleyerek konuya dair tüm süreci ayrıntıları ve belgeleri ile kamuoyuna aktaracağını belirtiriz.”

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