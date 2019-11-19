Ekonomi MÜSİAD, dijital geleceği tartışacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD, dijital geleceği tartışacak

MÜSİAD tarafından düzenlenen Vizyoner Zirvesi, “Dijital Gelecek” temasıyla 27 Kasım'da 3. kez gerçekleştirilecek. Zirvede teknolojinin iş ve sosyal hayatta gerçekleştirdiği dönüşümler masaya yatırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammet Ali Özeken
Muhammet Ali Özeken

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İş ve akademi dünyasından 5 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacağı “Vizyoner Zirvesi” için gün sayıyor. İki yılda bir düzenlenen zirve, “Dijital Gelecek” temasıyla 27 Kasım'da 3. kez gerçekleştirilecek. MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, zirve ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Özeken, “Bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran yeni dönemde Türkiye'nin aktif rol alması, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmek adına elzem. Zirvede, güncel teknolojik gelişmeler ile teknolojinin iş ve sosyal hayatta gerçekleştirdiği dönüşümler masaya yatırılacak. Türkiye'nin kalkınması, gelecekte daha fazla söz sahibi bir ülke olması ve toplumsal düzeyde bir farkındalık oluşturulmasını da amaçlıyoruz” dedi.

George FrIedman konuşma yapacak

Zirvede, kitapları ve konuşmalarıyla dünya çapında tanınan Geopolitical Futures'un Kurucu Başkanı ve siyaset bilimci George Friedman bir konuşma yapacak.

  • GİRİŞİMCİLERE FİKİRLERİNİ SUNMA İMKANI
  • Bu yılki Vizyoner Zirvesi'nde ilk kez Vizyoner Exchange programı da düzenlenecek. Katılımcılar, "Vizyoner19"un ana teması olan "Dijital Gelecek” konusunda Vizyoner Exchange'de birebir toplantılar yapabilecek, fikirlerini ticarete ve yatırıma dönüştürme imkanı sağlayacak. Vizyoner Exchange için özel geliştirilen model ile başta Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Teknopark İstanbul, İstanbul Üniversitesi Entertech, YTÜ Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BIST Özel Pazar Yeri, Genç MÜSİAD gibi Türkiye'de önde gelen girişim merkezlerinin bünyelerinde yer alan start-up girişimciler, rekabetçi fayda ve fırsatların tanıtılmasına ve bilginin ticarete dönüştürülmesine olanak sağlayacak.

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