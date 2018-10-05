Ekonomi MÜSİAD EXPOiçin geri sayım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD EXPO için geri sayım

21-24 Kasım’da CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO öncesi MÜSİAD, katılımcı ülkelerin konsoloslarına bir davet verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
17. MÜSİAD EXPO, bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor.
17. MÜSİAD EXPO, bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor.

17. MÜSİAD EXPO'nun tanıtım resepsiyonu İstanbul'da yapıldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, 21-24 Kasım'da CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO, bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor. Katılımcı ülkelerin konsoloslarına bir davet veren MÜSİAD, MÜSİAD EXPO’da, Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türk Cumhuriyetlere kadar yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edecek.

'İŞ BURADA: MESELEMİZ TÜRKİYE'

"İş Burada: Meselemiz Türkiye" sloganıyla hayata geçecek olan 17. MÜSİAD EXPO'nun hedefi, fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamlarını bir iş platformunda bir araya getirmek ve Türkiye'nin ticari hacmini artırmak. Bu nedenle ülke katılımları büyük önem taşıyor. MÜSİAD Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, "Hepimiz iş insanıyız. Amacımız işlerimizi geliştirmek kadar insanlığı geliştirecek adımlar atabilmek. Hepimiz dünyanın dört bir yanında iş insanları olarak bu çaba içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Adnan Bostan

DAHA FAZLA ÜRETİM

Adnan Bostan, High Tech Port’un, yüksek teknoloji ve savunma sanayi ile alakalı bir fuar olarak MÜSİAD’ın uzun yıllardan beri gerçekleştirdiği savunma sanayi ile ilgili ürünlerini sergileyeceği 4 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşeceğini bildirdi. IBF’nin dünya pazarında Türkiye’nin etkinliğini, fikriyatını anlatabilmesi ve MÜSİAD’ın kendi misyonunu aktarabilmesi için doğru bir nokta olduğunu belirten Bostan, gençlerin MÜSİAD’ın ve Türkiye ekonomisinin geleceği olduğunu vurguladı. Bostan, Bostan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin yabancı yatırımcı için son derece elverişli ve isabetli bir lokasyon olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. MÜSİAD olarak, ülkemizin dünyadaki dönüşümün öncüleri arasında yer alması için elimizi taşın altına koyuyoruz.”

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