MÜSİAD ile YediHilal iş adamı yetiştirecek

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD ile YediHilal ortaklığında düzenlenen "Ticaret Mektebi" programı, MÜSİAD'ın yeni genel merkezinde gerçekleştirildi. Programa, YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Kerim Altıntaş

TACİRLİK EĞİTİMİ

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, “Medeniyetimizin değerlerini esas alan, ahlaki refleksleri gelişmiş, başkalarının haklarına riayet eden, hür fikirli, vicdan sahibi, birikimli ve donanımlı bir gençlik düşlüyoruz" ifadesini kullandı. Programın düzenleniş amacıyla ilgili değerlendirilmelerde bulunan YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu da usta-çırak ilişkisine dayalı, ticaret ahlakına sahip, helal-haram sınırına dikkati eden ve özellikle gençlerde tacirlik ile ilgili yeni ufukların çizilmesi gerektiren düşünceyi ortaya koymak istediklerini belirtti.

Mustafa Enesoğlu

DERSLER BAŞLADI

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen programda "Cesaret, Şükür, Sabır ve Ticaret Ahlakı" başlıklı dersler verildi. Ticaret Mektebi programı, erdemli iş insanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.