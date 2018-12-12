Ekonomi MÜSİAD ile YediHilaliş adamı yetiştirecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD ile YediHilal iş adamı yetiştirecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile YediHilal'in düzenlediği "Ticaret Mektebi" programı, erdemli iş insanlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;Ticaret Mektebi&quot; programı, MÜSİAD'ın yeni genel merkezinde gerçekleştirildi.
"Ticaret Mektebi" programı, MÜSİAD'ın yeni genel merkezinde gerçekleştirildi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD ile YediHilal ortaklığında düzenlenen "Ticaret Mektebi" programı, MÜSİAD'ın yeni genel merkezinde gerçekleştirildi. Programa, YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Kerim Altıntaş

TACİRLİK EĞİTİMİ

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, “Medeniyetimizin değerlerini esas alan, ahlaki refleksleri gelişmiş, başkalarının haklarına riayet eden, hür fikirli, vicdan sahibi, birikimli ve donanımlı bir gençlik düşlüyoruz" ifadesini kullandı. Programın düzenleniş amacıyla ilgili değerlendirilmelerde bulunan YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu da usta-çırak ilişkisine dayalı, ticaret ahlakına sahip, helal-haram sınırına dikkati eden ve özellikle gençlerde tacirlik ile ilgili yeni ufukların çizilmesi gerektiren düşünceyi ortaya koymak istediklerini belirtti.

Mustafa Enesoğlu

DERSLER BAŞLADI

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen programda "Cesaret, Şükür, Sabır ve Ticaret Ahlakı" başlıklı dersler verildi. Ticaret Mektebi programı, erdemli iş insanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

/**/
Fransa diken üstünde

Fransa diken üstünde

Strazburg'da silahlı saldırı meydana geldi: Ölü ve yaralılar var.
Denizli adayını geri çekti

Denizli adayını geri çekti

MHP kararın ​ittifak görüşmeleri kapsamında olduğunu açıkladı.
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

​Meteoroloji yağışın etkili olacağı bölgeleri açıkladı.
Tek tek herkese sordu

Tek tek herkese sordu

​Galatasaray-Porto maçında unutulmaz anlar.
Aslan artık Avrupa Ligi'nde

Aslan artık Avrupa Ligi'nde

Schalke kazandı, G.Saray yoluna devam etti.

Darbe zihniyetinden kurtulamıyorlar

Darbe zihniyetinden kurtulamıyorlar

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti'den yanıt.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu, Rize'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kritik görüşme bugün

Kritik görüşme bugün

​Erdoğan ile Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Makamında silahlı saldırıya uğrayan Altuğ Verdi kurtarılamadı.
Emlak Bankiçin tarih verdi

Emlak Bankiçin tarih verdi

​Bakan Albayrak, yeniden yapılandırmanın başladığını açıkladı.
Rize Valisi:Saldırı sebebi tayin

Rize Valisi:Saldırı sebebi tayin

Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detayları belli oldu.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

İngiltere hükümeti Brexit'i oylamak için toplanacak.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 18 Kasım'da yapılan sınavın sonuçlarını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.