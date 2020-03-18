Ekonomi MÜSİAD kriz merkezi kurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD kriz merkezi kurdu

MÜSİAD üyelerinin salgından dolayı ticaretinin etkilenmemesi için kriz merkezi kurdu. Başkan Abdurrahman Kaan, “Bu süreçte gelen talep, şikayet ve önerileri değerlendirerek acil eylem planları oluşturmak için çalışacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (COVID-19) salgınına karşı kurulan COVİD-19 Kriz Yönetim Merkezi’ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Abdurrahman Kaan

DEVLETİN YANINDAYIZ

Sürecin en az hasarla atlatılması için MÜSİAD olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çabaladıklarını söyleyen Kaan, “Dünyadaki salgın durumunda oldukça başarılı bir kriz yönetimi sergileyen ülkemizde, ilerleyen süreçte de bu durumun devam etmesi durumunda, bu dönemi en az hasar ve kayıpla atlatabilmemiz ve avantajlı konumumuzu koruyabilmemiz için elbirliği içinde talimatları yerine getirmek ve her zamankinden çok daha dikkatli ve duyarlı davranmak, hem vatandaş olarak görevimiz hem de Müslüman olarak vebalimizdir. Kuruluşundan bugüne kadar her zorlu dönemeçte devletimizin ve halkımızın yanında ve destekçisi olmayı kendine şiar edinmiş MÜSİAD, bu süreçte de saha yaygınlığının ve geniş örgütsel yapısının sağladığı avantajı, ulusal mücadele eylem planımızın hizmetine sunmayı milletine ve devletine karşı bir borç bilmektedir” dedi.

SORUN ÇÖZECEK

  • Kriz yönetim merkezi ile alınan tedbirlerin tabanda uygulanabilirliğini kolaylaştırmak, başta üyeleri olmak üzere tabanda bu süreçte gelen talep, şikayet ve önerileri değerlendirerek acil eylem planları oluşturmaya çalışacaklarını vurgulayan MÜSİAD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkımızı süreçler ve tedbirler anlamında bilgilendirmek, iktisadi, ticari ve sektörel hayatın sekteye uğramadan devam etmesi ve üretim dengemizde oluşacak muhtemel kayıpların önüne geçmek, anlık bilgileri ilgili makamlara iletmek, çözüm setleri oluşturmak, global iktisadi mimaride oluşan değişimleri stratejik eylem planları halinde sektörel ve bölgesel bazda analiz etmek ve bu bağlamda kısa-orta vadeli yol haritaları belirlemek için bugün itibariyle MÜSİAD Genel Merkezi bünyesinde COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi’ni hayata geçirmiştir. Bu Merkez, ilerleyen dönemde MÜSİAD’ın belirli Anadolu Şubeleri ve Dış Temsilciliklerinde de faaliyete geçirilecektir. Bu ulusal mücadelede devletimizin aldığı tedbirlerin en iyi şekilde hayata geçirilmesi için her türlü bilgi alış verişi, koordinasyon ve paydaşlarla ortak hareket etme hedeflerimizi hızlı ve seri karar alma süreçleriyle gerçekleştirmeyi umut ediyoruz.”

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