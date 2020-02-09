Ekonomi MÜSİAD Orduda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD Ordu'da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ordu Şubesi, törenle açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de birer konuşma yaparak, şubenin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından açılışı yapılan MÜSİAD Ordu Şubesi, protokol üyeleri ve davetliler tarafından gezildi.
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de birer konuşma yaparak, şubenin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından açılışı yapılan MÜSİAD Ordu Şubesi, protokol üyeleri ve davetliler tarafından gezildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, açılışta, MÜSİAD'ın sadece bir sermaye kuruluşu, bir kalkınma modeli olmadığını belirterek, "Aynı zamanda bizim bin yıllık medeniyetimizin getirmiş olduğu değerleri de savunan ve bunu hem ülkemizde hem dünyada yaygınlaştırmaya çalışan bir zihniyetin de aslında temsilcisi. Bu anlamda çok da önemsiyorum ve Ordu'da olmasını çok arzu ediyorum" dedi. Yavuz, ayrıca Ordu'nun gelecek 10 yılda Karadeniz'deki en parlak şehir olacağına da dikkati çekti.

MÜSİAD, ORDU'YA ÇOK ŞEYLER KATACAK

  • MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise dertlerinin ülkeyi kalkındırmak olduğunu dile getirerek, "Meselemiz Türkiye. Bu bakımdan Türkiye'de 89, dünya genelinde 225 olmak üzere 314 noktaya bugün Ordu'yu da bağlıyoruz. Sevinçliyiz, bir Karadenizli olarak da aynı zamanda ben de çok mutluyum. Çünkü Ordu çok bakir fakat geleceği çok parlak bir ilimiz" diye konuştu. MÜSİAD'ın, bundan sonra Ordu'ya çok şeyler katacağını umduklarını vurgulayan Kaan, açılışa katılım sağlayanlara teşekkür etti.

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