​MÜSİAD: Türkiye ekonomisi dövizden ibaret değil

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), hükümetin yeni ekonomi modeline destek açıklaması yayımladı. MÜSİAD açıklamasında “Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

“SUN’İ GÜVENSİZLİK ORTAMI OLUŞTURULUYOR”

MÜSİAD resmi Twitter hesabından ‘Gündemdeki son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamamız’ başlıklı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada “Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun’i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır” denildi.

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“MÜSİAD olarak bizler, reel ekonomik göstergelerle değil, algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklama şöyle sürdürüldü: “Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest çalışan piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır."

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