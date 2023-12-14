MÜSİAD ve Roketsan’dan üretim işbirliği

“Güçlü bir savunma sanayi ve güçlü bir Roketsan, güçlü bir ekosistem ile mümkündür. Bu noktada bizimle büyüyen ve birlikte gelişen sürdürülebilir bir ekosistemin oluşturulması çok önem arz ediyor. Biz aynı yolda yürüdüğümüz, bizi destekleyen ve bizleri değerli projeleri ile ileriye taşıyan ortak paydaşlarımız olan tedarikçilerimize çok değer veriyoruz. Roketsan olarak birinci önceliğimiz yeni teknolojilerin ve inovasyonun ön planda olduğu uluslararası alanda rekabetçi ve önemlisi de milli bir savunma sanayinin tesis edilmesidir. Bu konuda sizlerle el ele vererek savunma sanayimizde tam bağımsız bir Türkiye hedefini başaracağımıza inancımız sonsuzdur.”