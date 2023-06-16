MÜSİAD ve Vakıf Katılım'dan Karz-ı Hasen iş birliği: Deprem bölgesi için güçlerini birleştirdiler

MÜSİAD ve Vakıf Katılım'dan Karz-ı Hasen iş birliği.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Vakıf Katılım, afetten etkilenen bölgelere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Karz-ı Hasen İş Birliği Protokolü İmza Programı, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Muhammet Ali Özeken ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında deprem bölgesinde iş yerleri, ticari süreçleri zarar gören MÜSİAD üyelerine yönelik vade farksız ve komisyonsuz Karz-ı Hasen finansmanı desteği sağlanacağı bildirildi.
Protokol ile afetzede iş insanlarına yönelik finansman desteği genişleyecek
Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın afet bölgesine yönelik çalışmalarının ilk günden bu yana aralıksız devam ettiğini hatırlatarak Vakıf Katılım ile gerçekleştirilen anlaşmanın bölgedeki iş insanlarına sağlanan finansman desteğini genişleteceğini vurguladı.
Başkan Asmalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
MÜSİAD ve Vakıf Katılım, Karz-ı Hasen uygulamasını yaygınlaştıracak
Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, program sonrası yaptığı açıklamada, MÜSİAD ve Vakıf Katılım’ın gerçekleştirdiği iş birliği ile Karz-ı Hasen uygulamasını daha da yaygınlaştıracağını belirtti.
Başkan Oran, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
Depremden zarar gören üyelere öncelik tanınacak
Programda değerlendirmelerde bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, iş birliği ile depremden zarar gören üyelere öncelik tanınacağını vurguladı.
Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İş birliği Karz-ı Hasen fonunun etkin kullanılmasına katkı sağlayacak
Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Muhammet Ali Özeken ise, Karz-ı Hasen anlayışının medeniyetin temel unsurlarından olduğunu belirterek, "Vakıf Katılım ile yaptığımız ve bugün imzaladığımız iş birliği vesilesiyle de fonumuzu artık daha efektif kullanabilecek ve daha fazla üyemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.
Özeken sözlerini şöyle sürdürdü: