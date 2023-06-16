MÜSİAD ve Vakıf Katılım'dan Karz-ı Hasen iş birliği: Deprem bölgesi için güçlerini birleştirdiler

"Karz-ı Hasen medeniyetimizin temel unsurlarından bir tanesi. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de altı ayrı ayette kendisine güzel borç verilmesini öğütlüyor. Elbette burada Rabbimizin paraya ihtiyacı yok ama ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olma gerekliliğini belirtiyor. Yine bir Hadis-i Şerif’te, Karz-ı Hasen’in yani güzel borç uygulamasının sadakadan çok daha faziletli olduğu vurgulanıyor. MÜSİAD, yedi yıl önce Karz-ı Hasen müessesini hayata geçirmişti. Modern dünyada insanlar herhangi bir menfaat beklemeksizin birbirlerine borç bile vermezken; MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığımız sıkıntıya düşen üyelerimiz için, herhangi bir karşılık beklemeden faizsiz, vade farkı almadan uzun süreli bir borç veriyor. Biz bugüne kadar yedi yıl içerisinde kayda değer bir fon büyüklüğüne ulaştık ve 150’den fazla ihtiyaç sahibi üyemize 1600’den fazla üyemizin katkısıyla destek sağladık. Son dönemde yaşadığımız deprem felaketi bizi yeniden bu sandık özelinde bir çalışma yapmaya itti. Bu yüzden Vakıf Katılım ile imzaladığımız iş birliği vesilesiyle de fonumuzu artık daha efektif kullanabilecek ve daha fazla üyemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız."